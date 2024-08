Vitória ganha novo bar com parrilla e promoções de happy hour

Parrilla completa é um dos carros-chefes. Crédito: Pablo Gonçalves

Há poucos meses, um novo bar compõe o circuito boêmio da Rua do Canal, entre os bairros Jardim da Penha e Pontal de Camburi. É o Canto da Penha, que tem a parrilla como coração de sua cozinha e o samba ao vivo como trilha sonora de seus finais de semana.



Localizado em uma esquina, o point conta com duas varandas e um salão ventilado, que acomodam ao todo 120 pessoas sentadas.



Seguindo o conceito de botequim informal, o local tem promoções no happy hour de terça a quinta, durante todo o expediente.

As ofertas incluem rodada dupla de chope e drinques (consulte os do dia) e desconto de 50% em petiscos selecionados. Nesse mesmo intervalo da semana, os pratos do menu têm seus preços reduzidos em 30%. Às sextas, o chope sai mais em conta até as 20h.

Ambiente conta com 120 lugares. Crédito: Pablo Gonçalves

Bolinhos de costela e de feijoada, pastéis, torresmo de barriguinha, kiéber e coxinha sem massa dividem a cena com o petisco campeão de vendas: cupim com mandioca na manteiga (R$ 72*).

Na ala dos pratos, o carro-chefe é a parrilla, que sai em três versões: do mar (com polvo, camarão, peixe e legumes/R$ 240*), Canto (ancho, linguiça, queijo coalho, batata, farofa e vinagrete/R$ 168*) e completa (acrescida de sobrecoxa e legumes/R$ 250*). As opções servem até três pessoas.

A carta de drinques contempla clássicos e autorais, que custam de R$ 26 a R$ 40, com destaque para o Capadócia, feito de vodca, frutas vermelhas, cranberry e xarope de romã, e para o Bruxelas, composto de rum, limoncello, framboesa, limão siciliano, cerveja e pimenta rosa (ambos a R$ 34*).

Aos sábados e domingos, o bar serve feijoada, acompanhada por arroz, couve, banana frita, farofa, vinagrete e laranja (R$ 49,90 a individual e R$ 139,90 para três pessoas). Nesses dias, o samba rola das 13h às 17h, com couvert artístico opcional.

O funcionamento é de terça a sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h, e domingo, das 11h às 17h. O ambiente tem espaço kids e é pet friendly. Av. Saturnino Rangel Mauro, 975. Mais informações: @cantodapenha.

CARDÁPIO DE INVERNO NA CANTINA

A cantina italiana La Rústica lançou um menu especial de inverno composto por três entradas e sete pratos principais, todos inéditos. A carta ficará disponível, junto ao cardápio regular da casa, até 20 de setembro.

Entre os itens criados para a estação, estão lasanha de banana-da-terra frita com molhos bolonhesa e branco, muçarela e couve picada (R$ 79*) e risoto de gorgonzola com pera caramelizada e filé grelhado (R$ 89*), ambos individuais.

A La Rustica funciona de terça a sábado a partir das 19h e domingo das 12h às 16h. Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. Reservas: (27) 99531-9350. Mais informações: @larusticacantina.

ANIVERSÁRIO COM ALMOÇO NO JARDIM

O Tero Brasa e Vinho comemora dois anos neste sábado (10) com um almoço em que o chef da casa, Ray Martins, cozinha ao vivo com o assador Edd Campos, referência no Espirito Santo quando o assunto é churrasco.

O evento vai acontecer no jardim do restaurante, das 12h às 17h, com vinho liberado, música ao vivo e um menu especial completo a R$ 150* por pessoa.

Magret com purê de cenoura e redução de frutas vermelhas; filé com mil-folhas de aipim e polvo com purê de feijão branco e grão-de-bico, aspargos, pão tostado e tomate confit fazem parte do cardápio de aniversário, que terá duas entradas: salada de figo e crostini de burrata.

Magret com purê de cenoura e redução de frutas vermelhas será servido sábado (10). Crédito: Tero/Divulgação

O Tero fica na Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. Reservas: (27) 3100-9660 e 99932-5614. Mais informações: @terobrasaevinho.

*Valores apurados em 8/08/24.

