Empório abre filial na Praia do Canto com brunch estendido e 'fish bar'

Cookies, toasts, saladas, croissants e pizzas estão no menu da filial. Crédito: Olivier Schochlin

O Empório Joaquim, que acaba de completar cinco anos, inaugurou há poucas semanas sua primeira filial, o Joaquim Bakery & Café, em um dos endereços mais gastronômicos da Praia do Canto.



O novo espaço ocupa o número 455 da rua Joaquim Lírio, na entrada do Pátio Praia Shopping, onde funcionavam os extintos Café Tabaco e Café Teugrano.

Nova cafeteria fica na rua Joaquim Lírio. Crédito: Olivier Schochlin

Entre os diferenciais da casa estão brunch servido durante todo o expediente, bar exclusivo para o preparo de drinques e bebidas variadas, pizzas com massa de longa fermentação, sanduíches ao estilo oriental e o novíssimo fish bar - balcão exclusivo de onde saem preparações à base de peixes e mariscos crus.

'Fish bar' foi inaugurado esta semana . Crédito: Olivier Schochlin

Tartar de atum sobre burrata com pimenta rosa, raspas de limão e pistache (R$ 78*), camarão carabineiro com molho de ervas e jalapeño (R$ 85* a unidade) e crudo de anchova negra defumada (R$ 59*) estão entre as opções nessa estação, que encontra-se em soft opening e funciona a partir do meio-dia.

Tartar de atum com burrata e pistache é destaque entre os crudos. Crédito: Olivier Schochlin

Assim como no Empório Joaquim, o carro-chefe do Joaquim Bakery & Café é a panificação, que segue a linha francesa. A seção dedicada ao brunch e ao café da tarde traz entre os itens ovos beneditinos, omeletes, toasts, waffles e sanduíches autorais como o Spicy Salmon, no brioche com hambúrguer de salmão feito na casa, cebola roxa, picles tomate, rúcula e molho picante (R$ 72).

Espaço conta com bar exclusivo para preparo de drinques e bebidas variadas. Crédito: Olivier Schochlin

Entre as novidades criadas pela chef Patricia Santos Neves exclusivamente para o novo Joaquim, destacam-se as saladas (HZ provou a caesar salad com adicional de camarões grelhados/R$ 84*) e as pizzas (degustamos a Antonia's, com molho de tomate, muçarela de búfala, molho pesto e tomate cereja/R$ 52*).

Destaques do cardápio





Camarão flambado com molho de ostra + brócolis, arroz de jasmim, gergelim e pepino (R$ 80*) . Olivier Schochlin





Pizzas com massa de fermentação natural (a partir de R$ 50*) . Olivier Schochlin





Vieira na concha, levemente temperada com azeite, pimenta, cebolinha, flor de sal e limão (R$ 38*) . Olivier Schochlin





Rosbife tonnato, releitura do clássico italiano vitello tonnato (R$ 76, servido com pães tostados) . Olivier Schochlin





Salada grega com adicional de salmão gravlax (R$ 82*) . Olivier Schochlin

O Joaquim Bakery & Café está funcionando às terças, quartas, quintas e sábados, das 12h às 20h; às sextas, das 12h às 21h, e aos domingos, das 10h30 às 18h. Mais informações: @emporiojoaquim.

NOVO POINT NO CANAL DE CAMBURI

Recém-inaugurado em Jardim da Penha, o Major Forest Al Mare é o mais novo restaurante de Vitória situado às margens do Canal de Camburi. O espaço fica dentro da Marina Lounge e pertence ao grupo Major Forest, que já conta com uma steak house na Praia do Canto.

O cardápio é dividido em tapas, entradas, pratos com frutos do mar e algumas opções de carne na parrilha. Tartar de atum com patacones, ceviche, peixe assado, bobó de camarão e maminha defumada com carpaccio de polvo estão entre as opções, que custam de R$ 25* a R$ 350*.

Restaurante fica às margens do canal, em Jardim da Penha. Crédito: Reprodução/Instagram

O restaurante funciona de terça a domingo, a partir das 11h30. Rua Thereza Zanoni Caser, 155, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações e reservas: @majorforestalmare.

LANÇAMENTO COM SORVETE SOFT PREMIUM

Na Enseada do Suá, a sorveteria Icetown acaba de lançar novas opções de sobremesa preparadas com seu soft premium, inspirado no clássico gelato italiano. As combinações, chamadas de Bigtown, saem em três versões, montadas em potes e que custam a partir de R$ 35*.

Em destaque, o Bigtown Pistachella (R$ 38) vem com cookie artesanal de pistache (recheado com brigadeiro de pistache), cobertura cremosa de pistache da casa, sorvete de pistache, calda especial de pistache e pistache crocante.

Bigtown Pistachella é uma das três novas opções de sobremesa. Crédito: Fabricio Sthel

Outra pedida é o Milk Caramel, com cookie de chocolate recheado sabor Kinder Bueno, doce de leite na borda, sorvete de cereal matinal, calda de caramelo toffee e farofa de biscoito Oreo.

A Icetown fica na Rua José Alexandre Buaiz, 190, loja 5, em frente ao Tribunal de Contas, e funciona de segunda a sexta, das 11h30 às 18h, abrindo também aos sábados e domingos, das 13h às 18h. Mais informações: @icetownbrasil.

*Valores apurados em 1/08/24.

