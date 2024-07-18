Sanduíche de frutos do mar é especialidade em novo delivery do ES

Um dos mais pedidos é o Lobster Roll, sanduíche de lagosta criado nos EUA Crédito: Pedro Oliver

Vai um sanduíche de lagosta aí? E que tal um de camarão empanado ou mesmo de peixe frito? Essas opções, entre outras inspiradas em clássicos internacionais, fazem parte do delivery Fixe Burger, inaugurado há poucas semanas em Vitória.

O cardápio é assinado pelos chefs e sócios no projeto, Fábio Mosé e Yara Segatti, e inclui três entradas e cinco sanduíches com referências que vão da cozinha capixaba à portuguesa - o casal morou e trabalhou por cinco anos em Lisboa.

Não à toa, o nome do delivery é um trocadilho com fish (peixe, em inglês) e a expressão "fixe", muito falada em Portugal e que significa algo legal ou ótimo.

Um destaque do menu é o Lobster Roll, originário dos EUA, feito no pão de leite com lagosta cozida, maionese, picles de maçã, sumo de limão siciliano, mostarda dijon, cebola roxa, cebolinha e páprica defumada (a partir de R$ 79,90*).

Outra boa pedida é o Bánh mì Fixe, versão do tradicional sanduíche vietnamita de carnes e vegetais feita com camarão empanado, redução de tomate com pimenta coreana, cenoura, repolho roxo, abobrinha, pepino, aioli verde e bastante coentro fresco (a partir de R$ 59,90*).

Com camarão empanado, o Bánh mì Fixe tem inspiração vietnamita Crédito: Pedro Oliver

O campeão de vendas, Fixe Burger, contém meca empanado na farinha panko, queijo cheddar, picles de pepino, alface americana, cebola roxa, aioli verde e pão brioche (a partir de R$ 56,90*). Todas as opções são acompanhados por batata chips.

Na seção de entradas, vale pedir o Fixe 'n' Chips (meca em tiras, batata chips e aioli verde/a partir de R$ 44,90*) ou o Camarão Fixe (camarões rosa médios empanados, acompanhados por redução de tomate com pimenta coreana/a partir de R$ 48,90*).

Fixe 'n' Chips é uma opção de entrada Crédito: Pedro Oliver

O delivery funciona via iFood e Yooga, de terça a domingo, das 18h às 22h30, e em breve terá também pratos executivos. A área de entrega compreende Vitória e parte de Vila Velha (Praia da Costa e Itapuã). Mais informações: @fixe.burger.

Hotel lança feijoada com samba no Centro de Vitória A partir deste sábado, 20 de julho, o Alice Vitória Hotel Arte passa a realizar em seu restaurante, Sabor com Arte, um evento semanal regado a feijoada e samba. O serviço será sempre das 12h às 17h, com feijoada completa em bufê self-service por R$ 79,90 o quilo. As reservas de mesa já estão abertas e podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99637-6215 ou no telefone (27) 3331-1144. A atração do dia 20/07 é o grupo Samba Sim Violência. O restaurante fica no térreo do Alice Vitória Hotel, na Rua Maria Helena Murad Neffa, 95, Centro, Vitória.



NOVA SOBREMESA PARA FÃS DE PISTACHE

Blondie de pistache é a mais nova sobremesa do cardápio do Coco Bambu. Trata-se de uma versão do brownie feita com chocolate branco. “O doce é macio por dentro e forma uma casquinha brilhante por fora", explica o empresário Caio Adrião, um dos sócios da unidade de Vitória.

Acompanhada por sorvete de pistache e coberta por pistache triturado, a guloseima custa R$ 34 e chegará em breve ao Coco Bambu de Vila Velha. Mais informações: @cocobambues.

Blondie de pistache com sorvete custa R$ 34 Crédito: Coco Bambu/Divulgação

MENU-DEGUSTAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

O restaurante Soeta fará um jantar comemorativo pelos seus 14 anos no próximo dia 31 de julho, uma quarta-feira, com menu-degustação especial de 10 etapas.

Temaki de camarão; azeitona esférica; empada de queijo sant'anna; tempura de melão com presunto de parma; ceviche de minitomate, garoupa e flores; e x-lagosta estão entre os itens confirmados.

Nhoque de batata com polvo e páprica é um dos destaques do menu Crédito: Soeta/Divulgação

Completam a sequência taco de frango; nhoque de batata, polvo e páprica; rabada desossada com purê de tubérculos e agrião; e morango e natas. O valor do menu por pessoa é R$ 320, sem bebidas, e as reservas podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 98875-1032. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soetarestaurante.

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