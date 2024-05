Aprenda receita da coxinha sem massa de famosa hamburgueria do ES

Você sabia que em 18 de maio comemoramos o Dia Nacional da Coxinha? Além de ter um data para chamar de sua, um dos salgados mais queridos do Brasil surge em versões variadas, com ou sem massa, fritas ou assadas.



Entre os capixabas, a coxinha sem massa, empanada com farinha panko (e muito mais crocante), é quase uma unanimidade. Antes de virar febre e tornar-se fixa no cardápio de diversas hamburguerias, restaurantes e cafés do Estado, a coxinha sem massa era um dos carro-chefes do GolBurger.