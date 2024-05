Festival de gastronomia reúne chefs e músicos do ES em Colatina

Alê Galvão, Amaro Lima e Ariela Brasil estarão no festival em Colatina. Crédito: Montagem com fotos do Instagram

O fim de semana em Colatina será de muita gastronomia, música e diversão, com a realização do evento gratuito de encerramento do festival Sabores & Canções 2024, na área de eventos da Avenida Beira-rio, em Colatina Velha.



Entre 25 de abril e 12 de maio, período em que aconteceu a primeira etapa do festival, bares e restaurantes colatinenses serviram pratos exclusivos, que foram avaliados pelo público em uma votação. Nesta quinta-feira (16), os mais votados passarão por uma banca julgadora, que escolherá os destaques desta edição.