Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cerveja de cortesia

Conheça os pratos do festival Sabores & Canções, em Colatina

Evento terá opções a um preço único em 15 bares e restaurantes da cidade. Festa de encerramento será na Avenida Beira Rio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 19:35

O potencial gastronômico de Colatina, na Região Noroeste do Estado, ganha destaque em mais uma edição do festival Sabores & Canções, cuja primeira fase acontece em 15 bares e restaurantes da cidade até 12/05. O evento de encerramento está marcado para os dias 16, 17, 18 e 19/05, na Avenida Beira Rio, com diversas atrações culturais.    
Até o dia 12, os locais participantes servirão pratos exclusivos a um preço padrão, R$ 79, que também dá direito a uma cerveja long neck de cortesia (Therezópolis Gold Premium Lager). 
Durante esse período, o público poderá avaliar os pratos oferecidos nos bares e restaurantes, elegendo seus favoritos por meio de uma votação eletrônica - que é novidade este ano. 

R$ 79

Preço dos pratos até 12/05
Na festa programada para acontecer na Avenida Beira Rio, a experiência será tanto gastronômica quanto musical. Além da participação dos 15 restaurantes que integram a edição, haverá premiação dos pratos mais votados, aulas-shows de gastronomia, circuito de cervejas artesanais capixabas, drinques e venda de produtos como cachaça, itens de charcutaria e iguarias da agroindústria.
A estrutura contará ainda com espaço kids para a recreação do público infantil e com um palco repleto de atrações musicais. No repertório, os estilos contemplarão desde o blues, o pop rock e alguns clássicos internacionais até sucessos da bossa nova, da MPB e do samba de raiz. Os shows são gratuitos. 

BARES E RESTAURANTES DO FESTIVAL 

1

TOQUE ADOCICADO

Empório São Miguel Cozinha Contemporânea: Alcatra de cordeiro em molho de laranja acompanhada por nhoque de baroa, farofa de alho e pêssego grelhado. Rede social: @emporio.cozinhacontemporanea. 

2

PETISCO DE CAMARÃO

Aruna Gastrô Lounge: Noronha - Camarão grelhado, creme de aipim e catupiry, muçarela gratinada e batata palha da casa. Rede social: @arunagastrolounge.    

3

BRIE NO RECHEIO

Wine Essence: Tornedor recheado com queijo brie e coberto com crispy de cebola, servido com molho balsâmico e batatas crocantes. Rede social: @wine.essence. 

4

RISOTO COM MEDALHÃO

Restaurante Drink: Risoto de funghi com medalhão de filé mignon grelhado regado com molho de vinho. Rede social: @restaurantedrink. 

5

PEITO DEFUMADO

Steak's Churrascaria e Cervejaria: Brisket Steak's - Peito bovino de Angus defumado, acompanhado por salada de maionese e picles artesanal. Rede social: @steakschurrascaria. 

6

RECEITA BAIANA

Caraíva Beach Bar: Jorge Amado - Releitura de Arroz de hauçá feita com arroz de coco, carne-seca desfiada e refogada e camarões ao molho de moqueca. Rede social: @caraivabar_.   

7

CUPIM CREMOSO

OliOlí Drinkeria: Cupim de Colher - cupim com creme de queijo provolone e purê de batata. Rede social: @oliolidrinkeria. 

8

GELEIA DE CACHAÇA

Remanso Bistrô: Porco Bêbado - Carne de porco temperada com laranja e tomilho acompanhada por geleia de cachaça e bacon, aligot, farofa de mortadela e castanhas . Rede social: @remansobistro.  

9

PEIXE CROCANTE

Bar do Loro: Tilápia Crocante - filé de tilápia empanado coberto por molho cremoso de camarão e acompanhado de batata rústica e banana-da-terra frita. Rede social: @bardoloro.   

10

ESTILO NORDESTINO

Cheiro Verde Restaurante: Especial da Terra - Carne de sol grelhada acompanhada por pirão de queijo e vinagrete de banana-da-terra. Rede social: @cheiroverde.colatina.  

11

TILÁPIA SUCULENTA

Bar do Geraldinho - Saint Peter (lombo de tilápia grelhado) ao molho de limão com batatas e molho cremoso. Rede social: @bardogeraldinho.   

12

FILÉ COM GORGONZOLA

Divina Beer: Maravilha Divina - Risoto de gorgonzola e bacon com medalhão de filé mignon. Rede social: @divina.beer. 

13

COGUMELOS E CASTANHAS

Aura Sushi Lounge: Sakura - Salmão grelhado, coberto de creme de cogumelos e farofinha de castanha, acompanhado por musseline de batata baroa. Rede social: @aurasushilounge. 

14

MOSTARDA NO TEMPERO

Space Gastrobar: Ancho Risoni - Bife ancho ao molho de mostarda à moda antiga acompanhado por risoni com queijo minas. Rede social: @spacegastrobar.   

15

SALMÃO À BRASILEIRA

Pacific Sushi Gastrô: Salmão Solar - Musseline de batata doce com salmão grelhado, acompanhado por farofa de panko com molho cítrico de laranja e gengibre. Rede social: @pacificsushigastro                  
FESTIVAL SABORES & CANÇÕES 2024
Quando: de 25/04 a 12/05 em 15 restaurantes de Colatina. Festa: de 16 a 19/05, na Avenida Beira Rio, em Colatina 
Quanto: R$ 79 (valor do prato individual, que dá direito a uma cerveja long neck de cortesia)
Realização: Associação de Bares e Restaurantes de Colatina (ASSBARES) em parceria com o Instituto Panela de Barro e apoio da Prefeitura Municipal de Colatina
Mais informações: @saboresecancoes. 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados