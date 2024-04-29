Conheça os pratos do festival Sabores & Canções, em Colatina

O potencial gastronômico de Colatina, na Região Noroeste do Estado, ganha destaque em mais uma edição do festival Sabores & Canções, cuja primeira fase acontece em 15 bares e restaurantes da cidade até 12/05. O evento de encerramento está marcado para os dias 16, 17, 18 e 19/05, na Avenida Beira Rio, com diversas atrações culturais.
Até o dia 12, os locais participantes servirão pratos exclusivos a um preço padrão, R$ 79, que também dá direito a uma cerveja long neck de cortesia (Therezópolis Gold Premium Lager).
Durante esse período, o público poderá avaliar os pratos oferecidos nos bares e restaurantes, elegendo seus favoritos por meio de uma votação eletrônica - que é novidade este ano.
Na festa programada para acontecer na Avenida Beira Rio, a experiência será tanto gastronômica quanto musical. Além da participação dos 15 restaurantes que integram a edição, haverá premiação dos pratos mais votados, aulas-shows de gastronomia, circuito de cervejas artesanais capixabas, drinques e venda de produtos como cachaça, itens de charcutaria e iguarias da agroindústria.
A estrutura contará ainda com espaço kids para a recreação do público infantil e com um palco repleto de atrações musicais. No repertório, os estilos contemplarão desde o blues, o pop rock e alguns clássicos internacionais até sucessos da bossa nova, da MPB e do samba de raiz. Os shows são gratuitos.
BARES E RESTAURANTES DO FESTIVAL
1
TOQUE ADOCICADO
Empório São Miguel Cozinha Contemporânea: Alcatra de cordeiro em molho de laranja acompanhada por nhoque de baroa, farofa de alho e pêssego grelhado. Rede social: @emporio.cozinhacontemporanea.
2
PETISCO DE CAMARÃO
Aruna Gastrô Lounge: Noronha - Camarão grelhado, creme de aipim e catupiry, muçarela gratinada e batata palha da casa. Rede social: @arunagastrolounge.
3
BRIE NO RECHEIO
Wine Essence: Tornedor recheado com queijo brie e coberto com crispy de cebola, servido com molho balsâmico e batatas crocantes. Rede social: @wine.essence.
4
RISOTO COM MEDALHÃO
Restaurante Drink: Risoto de funghi com medalhão de filé mignon grelhado regado com molho de vinho. Rede social: @restaurantedrink.
5
PEITO DEFUMADO
Steak's Churrascaria e Cervejaria: Brisket Steak's - Peito bovino de Angus defumado, acompanhado por salada de maionese e picles artesanal. Rede social: @steakschurrascaria.
6
RECEITA BAIANA
Caraíva Beach Bar: Jorge Amado - Releitura de Arroz de hauçá feita com arroz de coco, carne-seca desfiada e refogada e camarões ao molho de moqueca. Rede social: @caraivabar_.
7
CUPIM CREMOSO
OliOlí Drinkeria: Cupim de Colher - cupim com creme de queijo provolone e purê de batata. Rede social: @oliolidrinkeria.
8
GELEIA DE CACHAÇA
Remanso Bistrô: Porco Bêbado - Carne de porco temperada com laranja e tomilho acompanhada por geleia de cachaça e bacon, aligot, farofa de mortadela e castanhas . Rede social: @remansobistro.
9
PEIXE CROCANTE
Bar do Loro: Tilápia Crocante - filé de tilápia empanado coberto por molho cremoso de camarão e acompanhado de batata rústica e banana-da-terra frita. Rede social: @bardoloro.
10
ESTILO NORDESTINO
Cheiro Verde Restaurante: Especial da Terra - Carne de sol grelhada acompanhada por pirão de queijo e vinagrete de banana-da-terra. Rede social: @cheiroverde.colatina.
11
TILÁPIA SUCULENTA
Bar do Geraldinho - Saint Peter (lombo de tilápia grelhado) ao molho de limão com batatas e molho cremoso. Rede social: @bardogeraldinho.
12
FILÉ COM GORGONZOLA
Divina Beer: Maravilha Divina - Risoto de gorgonzola e bacon com medalhão de filé mignon. Rede social: @divina.beer.
13
COGUMELOS E CASTANHAS
Aura Sushi Lounge: Sakura - Salmão grelhado, coberto de creme de cogumelos e farofinha de castanha, acompanhado por musseline de batata baroa. Rede social: @aurasushilounge.
14
MOSTARDA NO TEMPERO
Space Gastrobar: Ancho Risoni - Bife ancho ao molho de mostarda à moda antiga acompanhado por risoni com queijo minas. Rede social: @spacegastrobar.
15
SALMÃO À BRASILEIRA
Pacific Sushi Gastrô: Salmão Solar - Musseline de batata doce com salmão grelhado, acompanhado por farofa de panko com molho cítrico de laranja e gengibre. Rede social: @pacificsushigastro
FESTIVAL SABORES & CANÇÕES 2024
Quando: de 25/04 a 12/05 em 15 restaurantes de Colatina. Festa: de 16 a 19/05, na Avenida Beira Rio, em Colatina
Quanto: R$ 79 (valor do prato individual, que dá direito a uma cerveja long neck de cortesia)
Realização: Associação de Bares e Restaurantes de Colatina (ASSBARES) em parceria com o Instituto Panela de Barro e apoio da Prefeitura Municipal de Colatina
Mais informações: @saboresecancoes.
