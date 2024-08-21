5 receitas da culinária coreana para você fazer em casa

Com o avanço dos filmes coreanos e doramas, a gastronomia local despertou o interesse do público; veja como preparar pratos deliciosos e de forma simples
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 19:30

Imagem Edicase Brasil
Mandu tem a massa feita com farinha Crédito: brand1st | Shutterstock
A culinária sul-coreana tem conquistado o paladar ao redor do mundo e está mais em alta do que nunca. Com o avanço dos filmes coreanos e doramas, a gastronomia local despertou o interesse do público, que tem buscado cada vez mais opções de receitas para incluir no cardápio. Neste quesito, pratos tradicionais como kimchi, bibimbap e mandu se tornaram conhecidos pelo mundo, oferecendo uma explosão de sabores. Pensando nisso, abaixo, te ensinamos a preparar essas e outras delícias. Confira!

Mandu

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 450 ml de água

Recheio
  • 300 g de tofu picado
  • 10 folhas de repolho chinês
  • 300 g de broto de soja
  • 50 g de noodle de soja
  • 100 g de cebolinha picada
  • 1 clara de ovo
  • 2 colheres de sopa de alho descascado e picado
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 1/2 colher de chá de sal
  • 2 colheres de sopa de óleo de gergelim
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

No vapor, cozinhe o repolho e o broto de soja até ficarem macios. Em uma panela, coloque os noodles de soja, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe por 6 minutos e desligue o fogo. Escorra a água e reserve. Com a ajuda de uma faca, pique o repolho, o broto de soja e os noodles e coloque em um recipiente. Adicione o tofu, o alho, a cebolinha, o óleo de gergelim, a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve.
Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes da massa e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente, cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos. Após, disponha a massa em uma superfície lisa e abra com a ajuda de um rolo até ficar bem fina. Corte em círculos de 10 cm e recheie com os legumes. Feche as laterais com água e cozinhe no vapor por 15 minutos. Sirva em seguida.

Jajangmyeon

Ingredientes

  • 500 g de macarrão udon
  • 150 g de pasta de soja preta coreana (jajang)
  • 400 g de lombo suíno cortado em cubos
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 1/4 de repolho cortado em cubos
  • 300 ml de água
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 colher de chá de amido de milho dissolvido em um pouco de água
  • 4 ovos fritos com a gema mole
  • 1 pepino japonês cortado em tiras
  • Óleo de gergelim a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a pasta de soja preta coreana e refogue por 4 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a carne, a cebola e o repolho e leve ao fogo médio para refogar até a carne perder a cor avermelhada. Após, acrescente a pasta de soja preta coreana e a água e reduza o fogo. Tampe e deixe cozinhar por 10 minutos. Junte a abobrinha e cozinhe por mais 3 minutos. Adicione o amido de milho e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Disponha o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra a água e distribua o macarrão em pratos fundos. Cubra com o molho, um ovo e o pepino. Sirva em seguida.

Sigeumchi-namul

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 1 colher de chá de sal
  • Folhas de 1 maço de espinafre
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e cortada em fatias
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim torradas
  • Água e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as folhas de espinafre, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 45 segundos. Desligue o fogo, retire as folhas da panela e coloque em um recipiente com água e pedras de gelo. Após, disponha as folhas em um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Kimchi tem nabo e acelga Crédito: Nungning20 | Shutterstock

Kimchi

Ingredientes

  • 2 acelgas
  • 2 colheres de sopa de gengibre ralado
  • 1 nabo cortado em fatias
  • 1 maço de cebolinha picado
  • Sal e pimenta vermelha em pó a gosto

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, corte as folhas de acelga ao meio e tempere com sal. Faça uma pilha com elas e deixe descansar por 4 horas. Após, lave as folhas em água corrente e disponha em um recipiente. Adicione o nabo, a pimenta vermelha e o gengibre e tampe. Deixe descansar de um dia para o outro e sirva em seguida.
Dica: você também pode substituir o nabo por pepino ou rabanete.

Bibimbap com carne moída

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz japonês
  • 2 pepinos cortados em rodelas
  • 1 cenoura cortada em tiras
  • 2 colheres de sopa de óleo de gergelim
  • 200 g de carne moída
  • 4 ovos
  • Semente de gergelim tostadas, cebolinha picada e pasta de pimenta a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em água corrente, lave o arroz até a água sair transparente. Disponha em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até a água secar. Desligue o fogo, tampe a panela e cozinhe no vapor por mais 5 minutos. Reserve. Em outra panela, coloque metade do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o restante do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os legumes e refogue até ficarem macios. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela antiaderente, coloque os ovos e leve ao fogo médio para fritar, deixando a gema mole. Em um recipiente, coloque o arroz, a carne, os legumes e finalize com os ovos. Sirva em seguida.

