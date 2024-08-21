5 receitas da culinária coreana para você fazer em casa

A culinária sul-coreana tem conquistado o paladar ao redor do mundo e está mais em alta do que nunca. Com o avanço dos filmes coreanos e doramas, a gastronomia local despertou o interesse do público, que tem buscado cada vez mais opções de receitas para incluir no cardápio. Neste quesito, pratos tradicionais como kimchi, bibimbap e mandu se tornaram conhecidos pelo mundo, oferecendo uma explosão de sabores. Pensando nisso, abaixo, te ensinamos a preparar essas e outras delícias. Confira!
Mandu
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/4 de colher de chá de sal
- 450 ml de água
Recheio
- 300 g de tofu picado
- 10 folhas de repolho chinês
- 300 g de broto de soja
- 50 g de noodle de soja
- 100 g de cebolinha picada
- 1 clara de ovo
- 2 colheres de sopa de alho descascado e picado
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 1/2 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de óleo de gergelim
- Água para cozinhar
Modo de preparo
No vapor, cozinhe o repolho e o broto de soja até ficarem macios. Em uma panela, coloque os noodles de soja, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe por 6 minutos e desligue o fogo. Escorra a água e reserve. Com a ajuda de uma faca, pique o repolho, o broto de soja e os noodles e coloque em um recipiente. Adicione o tofu, o alho, a cebolinha, o óleo de gergelim, a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve.
Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes da massa e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente, cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos. Após, disponha a massa em uma superfície lisa e abra com a ajuda de um rolo até ficar bem fina. Corte em círculos de 10 cm e recheie com os legumes. Feche as laterais com água e cozinhe no vapor por 15 minutos. Sirva em seguida.
Jajangmyeon
Ingredientes
- 500 g de macarrão udon
- 150 g de pasta de soja preta coreana (jajang)
- 400 g de lombo suíno cortado em cubos
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1/4 de repolho cortado em cubos
- 300 ml de água
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 colher de chá de amido de milho dissolvido em um pouco de água
- 4 ovos fritos com a gema mole
- 1 pepino japonês cortado em tiras
- Óleo de gergelim a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a pasta de soja preta coreana e refogue por 4 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a carne, a cebola e o repolho e leve ao fogo médio para refogar até a carne perder a cor avermelhada. Após, acrescente a pasta de soja preta coreana e a água e reduza o fogo. Tampe e deixe cozinhar por 10 minutos. Junte a abobrinha e cozinhe por mais 3 minutos. Adicione o amido de milho e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Disponha o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra a água e distribua o macarrão em pratos fundos. Cubra com o molho, um ovo e o pepino. Sirva em seguida.
Sigeumchi-namul
Ingredientes
- 1 l de água
- 1 colher de chá de sal
- Folhas de 1 maço de espinafre
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e cortada em fatias
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado
- 1 colher de sopa de sementes de gergelim torradas
- Água e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as folhas de espinafre, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 45 segundos. Desligue o fogo, retire as folhas da panela e coloque em um recipiente com água e pedras de gelo. Após, disponha as folhas em um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Kimchi
Ingredientes
- 2 acelgas
- 2 colheres de sopa de gengibre ralado
- 1 nabo cortado em fatias
- 1 maço de cebolinha picado
- Sal e pimenta vermelha em pó a gosto
Modo de preparo
Com o auxílio de uma faca, corte as folhas de acelga ao meio e tempere com sal. Faça uma pilha com elas e deixe descansar por 4 horas. Após, lave as folhas em água corrente e disponha em um recipiente. Adicione o nabo, a pimenta vermelha e o gengibre e tampe. Deixe descansar de um dia para o outro e sirva em seguida.
Dica: você também pode substituir o nabo por pepino ou rabanete.
Bibimbap com carne moída
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz japonês
- 2 pepinos cortados em rodelas
- 1 cenoura cortada em tiras
- 2 colheres de sopa de óleo de gergelim
- 200 g de carne moída
- 4 ovos
- Semente de gergelim tostadas, cebolinha picada e pasta de pimenta a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em água corrente, lave o arroz até a água sair transparente. Disponha em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até a água secar. Desligue o fogo, tampe a panela e cozinhe no vapor por mais 5 minutos. Reserve. Em outra panela, coloque metade do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o restante do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os legumes e refogue até ficarem macios. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela antiaderente, coloque os ovos e leve ao fogo médio para fritar, deixando a gema mole. Em um recipiente, coloque o arroz, a carne, os legumes e finalize com os ovos. Sirva em seguida.