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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda o preparo da lasanha verde com creme de camarão e alho poró

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 11:18

Publicado em 

10 mai 2025 às 11:18
Chef Juarez Campos
Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
Com o chef Juarez Campos vamos aprender o preparo de uma lasanha verde com creme de camarão e alho poró. Vamos às dicas!
CBN E AS DICAS DO CHEF - LASANHA DIA DAS MÃES - 10-05-25
Ingredientes: (4 porções)
600g de camarões médios sem cascas
1 cebola media picada
4 dentes de alho picados
4 tomates sem pele e sem sementes picados
½ xícara de caldo de camarão
½ xícara de azeite
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebolinha verde picada.
2 xicaras de molho branco ( bechamel )
2 talos grossos de alho porró fatiados
2 talos grossos de aipo fatiados
1 pacote de massa de lasanha verde pré cozida
1 colher de sopa de parmesão ralado
½ xícara de vinho branco seco
Preparo:
Refogar a cebola, alho, alho porro e aipo no azeite.
Juntar os tomates e refogar para desmanchar parcialmente
Adicionar os camarões temperados e refogar.
Flambar com conhaque e perfumar com vinho branco seco.
Adicionar o caldo de camarões.
Juntar o molho branco e misture.
Verifique o tempero e textura.
Adicionar salsa, cebolinha e misturar.
Montagem:
Intercale camadas de lasanha e creme de camarões.
A ultima camada deve ser de creme de camarões.
Polvilhe parmesão ralado e leve ao forno quente (250 graus) até dourar.
OBS: Pode utilizar a massa negra também

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