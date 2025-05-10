Aprenda o preparo da lasanha verde com creme de camarão e alho poró

Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini

Com o chef Juarez Campos vamos aprender o preparo de uma lasanha verde com creme de camarão e alho poró. Vamos às dicas!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - LASANHA DIA DAS MÃES - 10-05-25

Ingredientes: (4 porções)

600g de camarões médios sem cascas

1 cebola media picada

4 dentes de alho picados

4 tomates sem pele e sem sementes picados

½ xícara de caldo de camarão

½ xícara de azeite

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de cebolinha verde picada.

2 xicaras de molho branco ( bechamel )

2 talos grossos de alho porró fatiados

2 talos grossos de aipo fatiados

1 pacote de massa de lasanha verde pré cozida

1 colher de sopa de parmesão ralado

½ xícara de vinho branco seco

Preparo:

Refogar a cebola, alho, alho porro e aipo no azeite.

Juntar os tomates e refogar para desmanchar parcialmente

Adicionar os camarões temperados e refogar.

Flambar com conhaque e perfumar com vinho branco seco.

Adicionar o caldo de camarões.

Juntar o molho branco e misture.

Verifique o tempero e textura.

Adicionar salsa, cebolinha e misturar.

Montagem:

Intercale camadas de lasanha e creme de camarões.

A ultima camada deve ser de creme de camarões.

Polvilhe parmesão ralado e leve ao forno quente (250 graus) até dourar.