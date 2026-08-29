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Fernanda Andreão Ronchi

Artigo de Opinião

É advogada especialista em Direito Médico e da Saúde
Fernanda Andreão Ronchi

Amamentação: mais do que um ato de amor, é um direito garantido por lei

A amamentação não é apenas uma escolha individual ou uma orientação médica. Ela está diretamente relacionada a direitos fundamentais previstos na Constituição
Fernanda Andreão Ronchi
É advogada especialista em Direito Médico e da Saúde

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 10:00

Publicado em 

29 ago 2026 às 10:00

Todos os anos, o Agosto Dourado convida a sociedade a refletir sobre a importância do aleitamento materno. Os benefícios para a saúde da criança e da mãe são amplamente conhecidos e respaldados pela ciência. Ainda assim, um aspecto igualmente importante costuma receber menos atenção: a proteção jurídica que envolve esse momento tão essencial da vida.


A amamentação não é apenas uma escolha individual ou uma orientação médica. Ela está diretamente relacionada a direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Consolidação das Leis do Trabalho e em diversas políticas públicas voltadas à proteção da primeira infância.


Isso significa que garantir condições para que uma mulher possa amamentar é uma responsabilidade compartilhada entre Estado, empregadores, instituições e sociedade.


Na prática, porém, ainda estamos longe desse ideal.

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Muitas mulheres enfrentam dificuldades para manter o aleitamento após o retorno ao trabalho. Outras passam por situações de constrangimento ao amamentar em locais públicos, como se estivessem praticando um ato inadequado, quando, na verdade, exercem um direito e desempenham uma função indispensável ao desenvolvimento saudável de seus filhos.


Também persistem dúvidas sobre garantias previstas na legislação trabalhista, como os intervalos destinados à amamentação durante a jornada de trabalho e medidas que permitam conciliar a maternidade com a atividade profissional. Não se trata de privilégios, mas de instrumentos criados para assegurar o melhor interesse da criança e proteger a saúde da mulher.


É igualmente importante compreender que promover ambientes favoráveis ao aleitamento beneficia toda a sociedade. Crianças amamentadas tendem a apresentar melhores indicadores de saúde, reduzindo internações, fortalecendo o desenvolvimento infantil e contribuindo para uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos. O investimento em políticas de apoio à amamentação também representa ganhos sociais e econômicos.


A alimentação da mãe durante a amamentação merece atenção para atender às necessidades do organismo e contribuir para a saúde do bebê (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A alimentação da mãe durante a amamentação merece atenção para atender às necessidades do organismo e contribuir para a saúde do bebê Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Nesse contexto, iniciativas como salas de apoio à amamentação, flexibilização de rotinas quando possível e campanhas de conscientização deixam de ser apenas boas práticas e passam a representar uma cultura de respeito à maternidade e à infância.


Da mesma forma, combater o preconceito contra mulheres que amamentam em espaços públicos é uma tarefa coletiva. Nenhuma mãe deve ser constrangida por alimentar seu filho, pois o aleitamento é um ato de cuidado, afeto e proteção, jamais um motivo para censura ou discriminação.

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O Direito possui um papel importante na construção dessa proteção, mas sua efetividade depende do conhecimento. Direitos desconhecidos dificilmente são exercidos e, muitas vezes, acabam sendo desrespeitados por quem nem sequer sabe que eles existem.


Por isso, campanhas como o Agosto Dourado cumprem uma função que vai além da conscientização sobre os benefícios nutricionais do leite materno. Elas fortalecem a cidadania ao incentivar o conhecimento sobre garantias legais que asseguram às mulheres condições dignas para exercer a maternidade.


Valorizar a amamentação é proteger a infância, promover a saúde pública e reafirmar o compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana. É reconhecer que cuidar de quem amamenta significa, em última análise, cuidar do futuro de toda a sociedade.


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