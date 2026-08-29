Amamentação: mais do que um ato de amor, é um direito garantido por lei

Todos os anos, o Agosto Dourado convida a sociedade a refletir sobre a importância do aleitamento materno. Os benefícios para a saúde da criança e da mãe são amplamente conhecidos e respaldados pela ciência. Ainda assim, um aspecto igualmente importante costuma receber menos atenção: a proteção jurídica que envolve esse momento tão essencial da vida.





A amamentação não é apenas uma escolha individual ou uma orientação médica. Ela está diretamente relacionada a direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Consolidação das Leis do Trabalho e em diversas políticas públicas voltadas à proteção da primeira infância.





Isso significa que garantir condições para que uma mulher possa amamentar é uma responsabilidade compartilhada entre Estado, empregadores, instituições e sociedade.





Na prática, porém, ainda estamos longe desse ideal.