O que não comer durante a amamentação? Veja a importância da alimentação para o leite materno

Leticia Schmidt salienta que muitas mães têm a percepção de que estão produzindo pouco leite, mas pode ser uma percepção equivocada. Por isso, a indicação nesses casos é procurar um especialista em aleitamento que auxilie a paciente a entender o que está acontecendo e a fazer as mudanças necessárias, pois muitos fatores relacionados ao manejo clínico da amamentação podem ser avaliados e corrigidos. Além disso, a especialista aponta que o apoio e atenção da família às necessidades da mãe e do bebê são fundamentais, já que é um período de mudanças no corpo e de adaptação.