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Estresse emocional

Capixaba que perdeu título de Miss Brasil é internada após complicações na gravidez

A modelo Lara Marina Tosta, de Afonso Cláudio, deu entrada no Hospital das Clínicas de Vitória na noite desta sexta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 08:49

Lara Marina Tosta, modelo capixaba e ex-Miss Brasil Supranational 2026
Lara Marina Tosta, modelo capixaba e ex-Miss Brasil. Foto: Ítalo Spagnol/Estúdio 403 - Reprodução/Instagram @missbrasiloficial
A modelo capixaba Lara Marina Soares Tosta, de 19 anos, que perdeu o título de Miss Brasil ao descobrir gravidez, foi internada em situação de emergência na noite desta sexta-feira (26) no Hospital das Clínicas de Vitória, segundo informações do portal Léo Dias. 

Grávida de seis meses e meio, a modelo deu entrada na unidade de saúde após apresentar complicações na gestação. Em nota enviada ao portal, o namorado da ex-Miss Brasil, Gustavo, contou que o motivo da internação foi estresse emocional e Lara corre risco de morte. 

Nesse momento, a situação da Lara é muito complicada, ela está internada em situação de emergência, houve complicações na gestação devido a estresse emocional, além do nosso filho estar em risco, a vida dela também está. Apenas eu, namorado e parceiro dela, ela e a médica, é quem sabíamos de tudo que estava acontecendo”

Gustavo namorado da ex-Miss Brasil

Ouvido também pelo UOL, Gustavo falou sobre as recomendações médicas neste momento delicado para a namorada. "Foi recomendado que ela não faça esforço, não tenha estresse emocional, nem nada do tipo pela segurança dela". 


A internação da capixaba, natural de Afonso Cláudio, acontece em meio à polêmica envolvendo a perda do título de Miss no Concurso Nacional de Beleza (CNB), após descobrir que estava grávida. Lara Marina representou o Brasil no Miss Supranational 2026, na Polônia, e conquistou o terceiro lugar.

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