Capixaba que perdeu título de Miss Brasil é internada após complicações na gravidez

Nesse momento, a situação da Lara é muito complicada, ela está internada em situação de emergência, houve complicações na gestação devido a estresse emocional, além do nosso filho estar em risco, a vida dela também está. Apenas eu, namorado e parceiro dela, ela e a médica, é quem sabíamos de tudo que estava acontecendo”
Gustavo namorado da ex-Miss Brasil
Ouvido também pelo UOL, Gustavo falou sobre as recomendações médicas neste momento delicado para a namorada. "Foi recomendado que ela não faça esforço, não tenha estresse emocional, nem nada do tipo pela segurança dela".
A internação da capixaba, natural de Afonso Cláudio, acontece em meio à polêmica envolvendo a perda do título de Miss no Concurso Nacional de Beleza (CNB), após descobrir que estava grávida. Lara Marina representou o Brasil no Miss Supranational 2026, na Polônia, e conquistou o terceiro lugar.