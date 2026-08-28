PF mira grupo suspeito de contrabandear cigarros no ES e bloqueia R$ 1 milhão

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (28), uma operação contra um grupo investigado pelos crimes de contrabandando de cigarros e associação criminosa. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades (Cariacica, no Espírito Santo, Governador Valadares, em Minas Gerais, e Teixeira de Freitas, na Bahia). Também houve a prisão em flagrante de um homem em Cariacica. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 1,09 milhão em contas bancárias e aplicações financeiras de um suspeito apontado como líder do grupo.





Durante as buscas foram apreendidos cerca de 1,1 mil maços de cigarros de origem estrangeira, uma caminhonete e aparelhos celulares.





Segundio a PF, o homem preso em Cariacica foi detido em flagrante por estar com cigarros de origem estrangeira que entraram irregularmente no país.

A "Operação Descobrimento" é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no Espírito Santo (DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/ES) em decorrência da apreensão, realizada em agosto de 2024, de quase 200 mil maços de cigarros de origem paraguaia.



Segundo a PF, as investigações prosseguirão com a análise do material apreendido, visando identificar a extensão da atuação do grupo, sua estrutura logística, fornecedores, adquirentes e eventuais outros envolvidos nos fatos apurados.





Os investigados respondem, em tese, pelos crimes de contrabando e de associação criminosa.