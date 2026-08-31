Baralho cigano: veja as previsões de setembro de 2026 para os 12 signos

Setembro chegará trazendo movimento, escolhas e oportunidades de renovação. As cartas do baralho cigano indicam um período em que mudanças poderão surgir de diferentes formas, trazendo oportunidades de crescimento, novos caminhos e maior clareza sobre aquilo que precisa ser deixado para trás. Ao mesmo tempo, será necessário agir com equilíbrio, evitando a ansiedade e a impulsividade. A intuição, a estratégia e a capacidade de reconhecer o momento adequado para avançar serão grandes aliadas ao longo do mês.