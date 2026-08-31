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Grupo Buaiz completa 85 anos e celebra trajetória ao lado dos capixabas

Com negócios em diferentes segmentos, Grupo Buaiz atravessou gerações investindo em expansão, inovação e novos caminhos para acompanhar as mudanças da sociedade capixaba

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 18:42

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

31 ago 2026 às 18:42
Escola Americana de Vitória.
Um dos ramos de atuação do Grupo é o da Educação, por meio da Escola Americana de Vitória. Grupo Buaiz/Divulgação

De uma empresa de representação comercial a um grupo empresarial com atuação em diversos setores, o Grupo Buaiz completa 85 anos em 2026. O grupo, que tem uma trajetória marcada pela diversificação de negócios e pela capacidade de acompanhar as transformações do Espírito Santo, hoje atua nos segmentos de alimentos, comunicação, shopping center, educação, empreendimentos imobiliários, inovação e iniciativas de impacto social.


Essa história começou em 1941, quando Americo Buaiz iniciou as atividades representando grandes empresas. Quinze anos depois, em 1956, o grupo deu um passo decisivo ao criar o Moinho Vitória, primeiro moinho de trigo do Espírito Santo. A entrada na indústria abriu caminho para a expansão da atuação no setor de alimentos. 


“Uma caminhada de 85 anos não se faz sozinho, se faz com o apoio de muita gente, dos parceiros, dos clientes, dos fornecedores, dos lojistas do Shopping Vitória, dos pais e mães da Escola Americana e, principalmente, das nossas equipes de gestão e colaboradores”, afirma Americo Buaiz Filho, presidente do Grupo Buaiz.

Moinho Buaiz, anexo ao prédio sede da Buaiz Alimentos.
O Moinho Buaiz, localizado em Vitória, foi o primeiro moinho de trigo do Espírito Santo. Divulgação/Grupo Buaiz

Com o passar das décadas, a operação de alimentos se modernizou e a empresa ampliou seu portfólio. Além da farinha de trigo, o Moinho Vitória passou a produzir as misturas para bolos Regina, enquanto a produção de café levou à criação da marca Café Numero Um. As iniciativas contribuíram para consolidar a Buaiz Alimentos no mercado capixaba.

Primeiro shopping center do Estado
Shopping Vitória.
O Shopping Vitória, que faz parte do Grupo Buaiz, foi o primeiro shopping center do Espírito Santo. Grupo Buaiz/Divulgação

Um novo capítulo começou com a aquisição de um terreno na Enseada do Suá, em Vitória. O local deu origem ao Shopping Vitória, inaugurado em 1993 como o primeiro shopping center do Estado. O empreendimento passou a integrar a rotina de moradores e visitantes e, atualmente, recebe mais de um milhão de pessoas por mês. 


A expansão continuou nas décadas seguintes e, entre 2010 e 2020, a Buaiz Alimentos ampliou sua estrutura com uma nova fábrica de misturas para bolos, um Centro de Distribuição e uma Recepção de Grãos. Em 2018, o grupo também entrou no segmento de educação com a criação da Escola Americana de Vitória. 


“Quando a gente recebe um legado bem estruturado, com princípios e com valores, é mais fácil, porque é uma questão só de ampliação e de foco”, destaca Americo Buaiz Filho. 


A Escola Americana de Vitória ampliou sua presença no Estado com a inauguração, em outubro de 2025, da unidade Campus Aeroporto, que recebeu seus primeiros alunos em 2026. A iniciativa reforçou a estratégia de atuação em diferentes áreas e de investimento em projetos alinhados às transformações da sociedade.

Inovação e impacto social
Equipe do Hugb com o time de líderes da Buaiz Alimentos.
O Hugb atua como hub de inovação do Grupo Buaiz, aproximando as empresas de startups, tecnologias e novos modelos de negócio. Grupo Buaiz/Divulgação

Mais recentemente, inovação e impacto social também passaram a fazer parte dessa trajetória. Criado em 2022, o Hugb atua como hub de inovação do grupo, aproximando as empresas de startups, tecnologias e novos modelos de negócio. O espaço também investe em empresas com potencial de crescimento. 


Outra frente de atuação do grupo é o Instituto Americo Buaiz (IAB), criado em 2017. A instituição utiliza a comunicação para ampliar a visibilidade de organizações do Terceiro Setor e apoia projetos nas áreas de educação, cultura, sustentabilidade, assistência social, meio ambiente, esporte e formação de jovens. 


Ao longo de oito décadas e meia, o Grupo Buaiz passou por diferentes ciclos da economia e acompanhou mudanças nos hábitos de consumo, na comunicação, na educação e nos negócios. Segundo Americo Buaiz Filho, a diversificação permitiu que a empresa familiar atravessasse gerações sem perder a conexão com o território onde nasceu.

Grupo Buaiz

Site: www.grupobuaiz.com.br

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