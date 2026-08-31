Grupo Buaiz completa 85 anos e celebra trajetória ao lado dos capixabas

De uma empresa de representação comercial a um grupo empresarial com atuação em diversos setores, o Grupo Buaiz completa 85 anos em 2026. O grupo, que tem uma trajetória marcada pela diversificação de negócios e pela capacidade de acompanhar as transformações do Espírito Santo, hoje atua nos segmentos de alimentos, comunicação, shopping center, educação, empreendimentos imobiliários, inovação e iniciativas de impacto social.





Essa história começou em 1941, quando Americo Buaiz iniciou as atividades representando grandes empresas. Quinze anos depois, em 1956, o grupo deu um passo decisivo ao criar o Moinho Vitória, primeiro moinho de trigo do Espírito Santo. A entrada na indústria abriu caminho para a expansão da atuação no setor de alimentos.





“Uma caminhada de 85 anos não se faz sozinho, se faz com o apoio de muita gente, dos parceiros, dos clientes, dos fornecedores, dos lojistas do Shopping Vitória, dos pais e mães da Escola Americana e, principalmente, das nossas equipes de gestão e colaboradores”, afirma Americo Buaiz Filho, presidente do Grupo Buaiz.