Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/09/2026

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de uma fase difícil e mostra que algo que vinha causando desgaste pode finalmente chegar ao fim. No amor, uma situação dolorosa poderá precisar ser encerrada para permitir uma nova história. Na carreira, uma etapa desgastante poderá dar lugar a uma oportunidade de recomeço. Na saúde, o corpo pedirá descanso e recuperação. Entre amigos, afastamentos poderão ser necessários para preservar sua energia e deixar para trás relações que já não fazem bem.