Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Morre Rogério Valença, ex-vocalista da banda de forró Calcinha Preta, aos 55 anos
Famosos

Morre Rogério Valença, ex-vocalista da banda de forró Calcinha Preta, aos 55 anos

Cantor teve passagem pelo grupo nos anos 1990. Cantor sofria de insuficiência renal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 17:00

Rogério Valença, ex-vocalista do Calcinha Preta que morre aos 55 anos
Rogério Valença, ex-vocalista do Calcinha Preta que morre aos 55 anos Reprodução/Instagram/@rogerio.valenca
O cantor Rogério Valença, conhecido por dar voz e ritmo em grupos musicais como Calcinha Preta, Mulheres Perdidas, Caviar com Rapadura e Raio da Silibrina, morreu aos 55 anos, informou em rede social o perfil da banda de forró. O cantor, que sofria de insuficiência renal e aguardava por transplante, morreu após infarto. Velório aconteceu nesta terça-feira (1) na capital de Sergipe.
"A família Calcinha Preta recebe com tristeza a notícia do seu falecimento e se solidariza com todos os seus familiares e amigos", afirma depoimento do grupo. "Somos gratos por sua passagem pela nossa história e por tudo que construímos juntos através da música", acrescenta em publicação no perfil do Instagram do Calcinha Preta.
Valença esteve presente no grupo de 1998 a 2000 e foi o vocalista nas músicas de forró "Eterno Amor", "Me Leva" e "Louca por Você" -algumas das faixas de sucesso do Calcinha Preta.
Rogério Valença deixa seu marido, Edson Monteiro, que mantinha um relacionamento de mais de 20 anos, e que compartilhou uma declaração para seu ex-marido.
"Hoje meu coração está em pedaços; você partiu e foi para os braços do pai. Um dia ainda nos encontraremos. Ficam as lembranças dos melhores dias da minha vida... Até logo, Rogério Valença", publica o viúvo em seu Instagram.

Veja Também 

Angélica compartilha relato sobre doença de pet

Angélica compartilha relato sobre doença de pet: 'Deixou nossa família sem chão'

Morre Gracindo Júnior, ator de novelas como 'O Casarão' e 'Dona Beija', aos 83 anos

Morre Gracindo Júnior, ator de novelas como 'O Casarão' e 'Dona Beija', aos 83 anos

Cantor carioca relatou que seu violão desapareceu durante a viagem do Rio à Vitória, e empresa respondeu

Cantor David Coelho relata sumiço de violão durante viagem de ônibus do Rio para Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Semana de Arte da UFES será realizada no Parque Cultural Casa do Governador
Semana de Arte da Ufes retorna após duas décadas com programação gratuita em Vila Velha
Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil
Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória
Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada
Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados