Morre Rogério Valença, ex-vocalista da banda de forró Calcinha Preta, aos 55 anos

O cantor Rogério Valença, conhecido por dar voz e ritmo em grupos musicais como Calcinha Preta, Mulheres Perdidas, Caviar com Rapadura e Raio da Silibrina, morreu aos 55 anos, informou em rede social o perfil da banda de forró. O cantor, que sofria de insuficiência renal e aguardava por transplante, morreu após infarto. Velório aconteceu nesta terça-feira (1) na capital de Sergipe.
"A família Calcinha Preta recebe com tristeza a notícia do seu falecimento e se solidariza com todos os seus familiares e amigos", afirma depoimento do grupo. "Somos gratos por sua passagem pela nossa história e por tudo que construímos juntos através da música", acrescenta em publicação no perfil do Instagram do Calcinha Preta.
Valença esteve presente no grupo de 1998 a 2000 e foi o vocalista nas músicas de forró "Eterno Amor", "Me Leva" e "Louca por Você" -algumas das faixas de sucesso do Calcinha Preta.
Rogério Valença deixa seu marido, Edson Monteiro, que mantinha um relacionamento de mais de 20 anos, e que compartilhou uma declaração para seu ex-marido.
"Hoje meu coração está em pedaços; você partiu e foi para os braços do pai. Um dia ainda nos encontraremos. Ficam as lembranças dos melhores dias da minha vida... Até logo, Rogério Valença", publica o viúvo em seu Instagram.