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Angélica compartilha relato sobre doença de pet: 'Deixou nossa família sem chão'

Nas redes, ela recebeu apoio de personalidades como Grazi Massafera, Alice Wegmann e Dani Calabresa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 15:41

Angélica compartilha relato sobre doença de pet
Angélica compartilha relato sobre doença de pet Reprodução Instagram @angelicaksy
A apresentadora Angélica compartilhou, nesta terça-feira (1º), uma publicação em seu Instagram relatando que sua cachorrinha, Gringa, da raça golden doodle, foi diagnosticada com uma doença, preocupando a todos da família.
"A semana que passou foi uma semana difícil. De muita tristeza, angústia, dúvidas e medo... mas também de muita gratidão e, acima de tudo, muito amor", escreveu. "A Gringa recebeu um diagnóstico que deixou nossa família sem chão. Mas nós vamos lutar com ela. Vamos seguir juntos, um dia de cada vez, com todo o amor que existe dentro de nós", concluiu.
Angélica não deixou de mencionar a equipe médica que cuidou de sua pet em um hospital veterinário localizado no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. A família, que mora no Rio de Janeiro, se deslocou até a capital paulista para acompanhar o diagnóstico de Gringa
Nas fotos e vídeos compartilhados na publicação é possível ver a pet viajando de avião e de carro até chegar à clínica. Em uma das imagens da cachorrinha no hospital, é possível ver que ela estava sendo cuidada pela equipe de cardiologia do local.
Em outra imagem, Gringa aparece deitada em uma cama de hospital, sendo consolada por Luciano Huck. Há também uma foto da pet sendo abraçada por um dos filhos do casal.
Diversas celebridades enviaram mensagens à Angélica e sua pet. A atriz Alice Wegmann desejou melhoras e pediu a intercessão de São Francisco de Assis, santo padroeiro dos animais e da ecologia.
Beth Goulart, Grazi Massafera, Dani Calabresa, Maria Gadu, Juliana Silveira, Giovanna Ewbank e Carolina Dieckmmann também deixaram comentários de apoio à família.

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