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Gastronomia

Sem ideia para o jantar? Aprenda esta receita fácil de bife à parmegiana

Esse prato costuma agradar a toda a família e ainda transforma uma refeição simples em um momento especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 17:55

Bife à parmegiana (Imagem: Food and Drink | Shutterstock)
Bife à parmegiana Crédito: Imagem: Food and Drink | Shutterstock

Tem dias em que a cabeça simplesmente não colabora na hora de decidir o que fazer para o jantar. Quando isso acontece, vale apostar em um clássico que agrada quase todo mundo: o bife à parmegiana, com a carne empanada e crocante, coberta de molho de tomate e bastante queijo derretido. Abaixo, confira a receita!

Bife à parmegiana

Ingredientes

  • 4 bifes
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 200 g de muçarela fatiada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Depois, passe cada bife na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na farinha de rosca, pressionando bem para empanar. Após, em uma frigideira, aqueça bastante óleo em fogo médio-alto e frite os bifes até dourarem dos dois lados. Após, escorra o excesso de óleo sobre papel-toalha.

Em um refratário, espalhe um pouco de molho de tomate no fundo, disponha os bifes empanados e cubra com o restante do molho e a muçarela, finalizando com orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e gratinar. Sirva em seguida.

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