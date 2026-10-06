Sem ideia para o jantar? Aprenda esta receita fácil de bife à parmegiana

Em um recipiente, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Depois, passe cada bife na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na farinha de rosca, pressionando bem para empanar. Após, em uma frigideira, aqueça bastante óleo em fogo médio-alto e frite os bifes até dourarem dos dois lados. Após, escorra o excesso de óleo sobre papel-toalha.