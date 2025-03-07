Vibra Rock Brasil 2025 terá pulseiras para saída e retorno ao evento

Humberto Gessinger e o vocalista Herbert Vianna da banda Paralamas do Sucesso Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress/Van Campos /Fotoarena

Os fãs de rock que forem curtir o Vibra Rock Brasil 2025 terão uma comodidade extra: uma pulseira especial que permitirá sair e retornar ao festival. A novidade traz mais flexibilidade para o público aproveitar as 12 horas de programação, que acontece no dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória.

Inclusive, em novembro de 2024, o Fest Gastronomia, evento realizado pela Rede Gazeta para valorizar a cultura e os sabores do Espírito Santo, também trouxe essa alternativa para aproveitar ainda mais o festival.

Mas vamos lá! Como vai funcionar durante o Vibra Rock Brasil: aqueles que entrarem no evento entre 11h e 15h receberão a pulseira que permite sair e retornar ao local até às 19h. Ou seja, não será permitido pegar pulseiras após às 15h e nem voltar depois das 19h.

Os Paralamas do Sucesso Crédito: Maurício Valladares

O festival, considerado o maior do gênero no Espírito Santo, promete uma experiência completa para toda a família. Com um line-up de peso, a primeira edição do Vibra Rock Brasil trará ao palco Humberto Gessinger, em sua turnê Acústico Engenheiros do Hawaii, celebrando os 40 anos de carreira, Paralamas do Sucesso, com o show “Clássicos”, repleto de hits da banda, e Frejat, relembrando sucessos próprios e do pop/rock nacional.

Além das atrações nacionais, o evento contará com sete bandas locais que farão tributos a grandes nomes do rock, como Pitty, Rita Lee, Capital Inicial, Legião Urbana, U2, Metallica e Charlie Brown Jr. São elas: Ubando, Saulo Simonassi, Dublin, Dona Fran, Letal, Beat Locks e Fixer.

Mas o Vibra Rock Brasil 2025 vai além da música. O festival terá uma estrutura inspirada nos grandes eventos nacionais, com museu do rock, cervejarias artesanais capixabas, espaço kids, praça de alimentação e dois pubs temáticos – Pub 426 e Motorockers –, que funcionarão dentro do evento com shows e ativações especiais.

Humberto Gessinger Crédito: Reprodução

A classificação etária também foi pensada para toda a família: crianças de até 12 anos não pagam e aquelas entre 13 e 16 anos pagam meia-entrada, desde que acompanhadas pelos pais. Os ingressos já estão disponíveis no site Zig Tickets, e custam a partir de R$ 130.

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