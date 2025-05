Cinema Nacional

Mostra CineMarias abre inscrições e oferece prêmios de R$ 2 mil

Podem participar curtas de até 25 minutos dirigidos por mulheres e pessoas não-binárias de todo o Brasil. Confira como fazer a inscrição

Publicado em 29 de maio de 2025 às 13:00

A 4ª edição da Mostra Nacional de Curtas CineMarias acontece no Cine Metrópolis Crédito: Thais Gobbo

Estão abertas até o dia 12 de junho as inscrições para a 4ª edição da Mostra Nacional de Curtas CineMarias, que acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Voltado exclusivamente para filmes dirigidos por mulheres cis, trans, travestis e pessoas não-binárias, o evento busca fortalecer o protagonismo feminino e não-binário no audiovisual e na cultura. >

Podem ser inscritos curtas-metragens de até 25 minutos, de qualquer gênero (ficção, não-ficção ou animação), desde que tenham sido produzidos no Brasil entre janeiro de 2023 e 10 de maio de 2025. Os filmes devem ter cópia digital disponível para exibição e não serão aceitas obras publicitárias, videoclipes, fashion filmes ou episódios de séries. As inscrições devem ser feitas pelo site cinemarias.com.br.>

As produções selecionadas irão compor a programação oficial da mostra e concorrem a prêmios de R$ 2 mil nas categorias de Melhor Filme Capixaba e Melhor Filme Nacional. Além das exibições, o evento contará com rodas de conversa, palestras e vivências com nomes de referência da cena cultural e audiovisual brasileira, além de ações educativas sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra mulheres e dissidências de gênero.>

Mostra CineMarias Crédito: Thais Gobbo

Inspirada na Lei Maria da Penha, a CineMarias é uma das poucas mostras do país voltadas à valorização da arte feita por identidades femininas e à reflexão sobre a representatividade no cinema e nos espaços de poder. Com o tema “Fabular Novos Futuros”, a edição de 2025 propõe imaginar outros mundos possíveis, a partir da liberdade, da conexão com a natureza e da construção de um presente mais igualitário.>

>

Serviço

Inscrições para curtas na 4ª Mostra Nacional de Curtas CineMarias

Prazo de inscrição: até 12 de junho de 2025

até 12 de junho de 2025 Quem pode participar: diretoras mulheres (cis, trans, travestis) e pessoas não-binárias

diretoras mulheres (cis, trans, travestis) e pessoas não-binárias Formato aceito: curtas-metragens de até 25 minutos (ficção, não ficção e animação)

curtas-metragens de até 25 minutos (ficção, não ficção e animação) Período de produção dos filmes: entre janeiro de 2023 e 10 de maio de 2025

entre janeiro de 2023 e 10 de maio de 2025 Premiação: R$ 2.000 para Melhor Filme Nacional e R$ 2.000 para Melhor Filme Capixaba

R$ 2.000 para Melhor Filme Nacional e R$ 2.000 para Melhor Filme Capixaba Local do evento: Cine Metrópolis, Vitória (ES)

Cine Metrópolis, Vitória (ES) Datas da mostra: 22 e 23 de agosto de 2025

22 e 23 de agosto de 2025 Inscrições: www.cinemarias.com.br >

