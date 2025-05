Artes plásticas

Artista do ES é aprovada em edital e faz residência artística na África do Sul

Única brasileira no programa, Ione Reis participa de imersão “Movendo Fronteiras” em Joanesburgo, conectando a arte negra capixaba com a africana

Publicado em 30 de maio de 2025 às 09:00

Ione Reis está representando o Brasil na residência artística internacional "Movendo Fronteiras Crédito: Karolyna Mesquita / Divulgação

A artista Ione Reis está representando o Brasil, e especialmente o Espírito Santo, na residência artística internacional "Movendo Fronteiras", realizada entre os dias 19 de maio e 1º de junho de 2025, em Joanesburgo, na África do Sul. Aprovada no edital 01/2025 de circulação e intercâmbio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), com recursos do Funcultura, Ione é a única brasileira a participar da edição. >

A residência é promovida pelo Kianda Contemporary Art Project, em parceria com a Meta Foundation, e tem como proposta um mergulho no intercâmbio com a cena da arte contemporânea africana. Durante o período, os participantes visitam ateliês, galerias, feiras de arte, locais históricos e produzem novas obras em estúdio.>

Ione Reis na Feira de Arte Latitudes, ao lado de artistas da região Crédito: Karolyna Mesquita / Divulgação

Com produção executiva da brasileira Karolyna Coutinho Mesquita e curadoria do angolano Marcos Jinguba, o projeto se consolida como uma importante janela de inserção internacional para artistas emergentes. Mais que uma conquista profissional, para Ione Reis, essa experiência representa uma travessia simbólica. >

“É como estar finalmente frente a frente com toda minha referência ancestral, artística e cultural. O continente africano sempre foi o meu imaginário do que é arte. Estou muito feliz e emocionada. Isso é muito forte para mim enquanto mulher negra. Estou conhecendo lugares e pessoas que fazem eu me sentir pertencente”, afirmou.>

>

Sobre Ione Reis

Ione Reis desenvolve pesquisa que cruza pintura, identidade, memória e ancestralidade Crédito: Dayse Porto

Nascida na Bahia mas radicada no Espírito Santo, Ione Reis se graduou em Artes Plásticas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e desenvolve pesquisa que cruza pintura, identidade, memória e ancestralidade. Seu trabalho se debruça sobre a presença do corpo negro nos territórios urbanos e naturais, construindo narrativas visuais com potência política e afetiva. >

Está sendo uma conexão da minha arte voltada para corpos pretos em Vitória com a arte africana contemporânea em Joanesburgo

Nos últimos anos, Ione vem ampliando sua projeção no circuito artístico. Em 2024, representou o Espírito Santo no 6º Festival Internacional de Graffiti Ruaz Crew, em Teresina (PI), e integrou a exposição coletiva Awujo, em Conceição da Barra, voltada à arte afro-brasileira. >

Também realizou sua primeira mostra individual, “Beira Mangue”, na Casa Flor, no Centro de Vitória, resultado de uma residência artística na comunidade de Santa Martha, em Vitória, e já expôs em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.>

Este vídeo pode te interessar