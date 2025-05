Veja o vídeo

Menino de 3 anos viraliza com vídeo divertido sobre expressões do ES

Com mais de 140 mil visualizações, vídeo do pequeno Henri fez sucesso e a mãe já prepara uma continuação com novas expressões do ES

Publicado em 29 de maio de 2025 às 08:00

O jeitinho de falar do Espírito Santo ganhou destaque nas redes sociais: Henri Tabelini, de apenas 3 anos, encantou a internet ao aparecer em um vídeo repetindo expressões típicas capixabas com muito carisma e fofura. O vídeo, publicado pela mãe do menino, Daianny Gomes, já soma mais de 140 mil visualizações e conquistou o coração dos internautas. >

Em entrevista, Daianny contou que a ideia surgiu de forma espontânea: “Tenho uma página voltada para temas capixabas e o Henri vive me ouvindo falar ‘capixaba pra cá, capixaba pra lá’. Pensei: por que não gravar um vídeo com ele nesse estilo? Resolvi tentar, e deu super certo!”.>

O sucesso surpreendeu até mesmo a família. “Eu imaginava que podia bater uns 50 mil views, mas 100 mil? Foi uma surpresa!”, disse a mãe, que tem se divertido com a repercussão. Henri, por sua vez, já adotou um bordão: “Eu sou capixaba com muito orgulho”, que agora repete com frequência.>

Henri ao lado de sua mãe, Daianny, e seu pai, Duklein Crédito: Acervo pessoal

Moradores do bairro Goiabeiras, em Vitória, Daianny e Henri têm uma relação afetiva com as tradições locais. A expressão favorita do pequeno no momento é “Ô motô!”, dita com empolgação típica de quem já incorporou o espírito capixaba desde cedo.>

A mãe, que já gravava vídeos esporádicos do filho, revela que a próxima produção já está nos planos. “Estou treinando ele para a parte 2! Ele decorou todas as expressões e agora estou ensinando novas”, completou.>

