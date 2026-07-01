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Copa do Mundo

Raphinha deve ser integrado ao elenco nesta quinta, mas retorno nas oitavas é incerto

Atacante está na fase final da recuperação de uma lesão na coxa direita

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 16:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2026 às 16:03
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

A programação da comissão técnica da seleção brasileira prevê o retorno de Raphinha às atividades com o grupo a partir desta quinta-feira (2). O atacante está na fase final da recuperação de uma lesão na coxa direita que o tirou dos dois últimos compromissos da equipe na Copa do Mundo, diante da Escócia, ainda pela fase de grupos, e do Japão, na abertura do mata-mata.


Sem atuar desde o confronto com o Haiti, no último dia 19, quando deixou o campo antes do intervalo com dores, o atacante fez na terça-feira (30) seu primeiro trabalho no gramado do CT Columbia Park, em Morristown, desde a lesão. No retorno, realizou apenas exercícios leves, inicialmente de tênis e, depois, já com chuteiras.


Ainda que seja integrado ao elenco nesta quinta, sua participação no duelo de domingo (5), contra a Noruega, pelas oitavas de final, segue incerta. A comissão liderada pelo técnico Carlo Ancelotti trata com bastante cautela a possibilidade de contar com o camisa 11. A ideia, no entanto, é que ele possa atuar por alguns minutos na reta final da partida, caso as circunstâncias do jogo permitam.


Na ausência do jogador de 29 anos, o jovem Rayan, de 19, tem sido o titular do ataque, ao lado de Vinicius Junior e Matheus Cunha. No duelo com os japoneses, porém, o herói da classificação saiu do banco, quando Gabriel Martinelli entrou no segundo tempo para marcar o gol da vitória por 2 a 1, de virada.


Nesta quinta, Ancelotti começará a desenhar o time que enfrentará os noruegueses. Já é certo, porém, que não conseguirá repetir a mesma formação que iniciou os jogos contra Escócia e Japão, quando manteve a escalação de uma partida para outra pela primeira vez desde que assumiu a seleção.


Enquanto Raphinha está de saída do departamento médico, Lucas Paquetá foi entregue aos profissionais do setor logo depois da partida contra a seleção asiática. Ele deixou o campo com dores na coxa esquerda. No dia seguinte, exames confirmaram uma lesão muscular na região posterior, e ele não terá condições de participar do jogo que valerá vaga nas quartas de final da Copa, no MetLife Stadium, em East Rutherford.


Embora a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não tenha informado o grau da lesão nem o tempo estimado de recuperação, internamente já é dada como certa a ausência dele também nas quartas de final. A presença em uma eventual semifinal segue incerta. Ele só não foi cortado do grupo porque ainda existe a possibilidade de atuar na decisão, caso o Brasil avance até lá.


Nesta quarta (1º), enquanto o elenco aproveita o restante da folga iniciada na tarde de terça-feira, logo após o treino, Paquetá segue em tratamento intensivo para aumentar as chances de ainda disputar esta Copa do Mundo.

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