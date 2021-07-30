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Handebol

Brasil vence a Argentina e se mantém vivo nas Olimpíadas de Tóquio

Seleção brasileira teve início avassalador, sofreu na reta final do jogo, mas conseguiu o triunfo no Yoyogi Stadium

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 22:34

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

29 jul 2021 às 22:34
O capixaba Vinícius Teixeira em vitória do Brasil sobre a Argentina
O capixaba Vinícius Teixeira em vitória do Brasil sobre a Argentina Crédito: Vitor Jubini
 A seleção brasileira masculina de handebol conquistou sua primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio. Com o capixaba Vinicius Teixeira em quadra e com boa dose de sofrimento, o Brasil venceu o clássico contra a Argentina por 25 a 23, na noite desta quinta-feira (29), no Yoyogi Stadium. Com a vitória, o time brasileiro se mantém vivo no Grupo A e segue na luta por uma vaga no mata-mata.
O time comandado pelo técnico Marcus Ricardo de Oliveira volta à quadra na manhã do próximo domingo (01) às 7h30, quando vai enfrentar a Alemanha, adversária direta na disputa por um lugar na próxima fase. O Brasil terá a obrigação da vitória para avançar nos Jogos Olímpicos.

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O JOGO

Pressionada pela vitória para se manter viva na competição, a seleção brasileira entrou em quadra com um objetivo: passar um rolo compressor sobre a Argentina. E isso estava nítido desde os minutos iniciais. O Brasil impôs seu ritmo de jogo e foi balançando as redes rivais sem dificuldade. O primeiro tempo terminou em 14 a 7 para o Brasil. Um atropelamento. 
Na segunda etapa, a Seleção voltou com o mesmo ritmo alucinante e chegou a abrir 22 a 10 no placar. Entretanto, quando o jogo parecia resolvido, a Argentina conseguiu travar o Brasil, que ficou 10 minutos sem marcar um gol, e crescer no jogo. Os Hermanos marcaram 10 gols seguidos e a vantagem da Seleção sumiu: 23 a 21 no placar para o time brasileiro. 
Depois do susto, o Brasil conseguiu se reencontrar na partida, marcar mais um gol e assegurar uma vantagem no placar. João Pedro (7 gols) e Haniel (5 gols) foram os artilheiros do Brasil na partida. O capixaba Vinicius Teixeira teve pouco tempo de quadra, mas marcou o último gol da seleção no jogo e sacramentou a vitória. No fim, Brasil 25 a 23. 

Brasil vence a Argentina no handebol masculino em Tóquio

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