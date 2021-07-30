Atletismo na área, mais judô e muito mais. Veja agenda olímpica desta sexta (30)

A quinta-feira (29) foi de muitas conquistas para o Brasil, principalmente com as medalhas de bronze de Mayra Aguiar no judô, sua terceira conquista consecutiva em Olimpíadas, e a histórica prata de Rebeca Andrade na ginástica artística, a primeira do país na modalidade. Na sexta-feira (30), os Jogos Olímpicos de Tóquio reservam ainda mais emoção para os brasileiros! Para o internauta se organizar, A Gazeta traz a agenda completa de competições dos brasileiros em Tóquio. Confira abaixo:
VELA
49er - Masculino, 7ª, 8ª e 9ª regatas
- 00h05
470 - Masculino, 5ª e 6ª regatas
- 00h05
470 - Feminino, 5ª e 6ª regatas
- 00h15
Laser - Masculino, 9ª e 10ª regatas
- 2h35
49er FX - Feminino, 7ª, 8ª e 9ª regatas
- 2h50
ATLETISMO
100m rasos - Feminino, primeira rodada
- 00h15
Salto Triplo - Feminino, classificatórias
- 7h05
Arremesso de peso - Feminino, classificatórias
- 7h25
4 x 400m rasos - Misto, classificatórias
- 8h
400m com barreiras - Feminino
- 21h
Lançamento de disco - Feminino, classificatórias
- 21h30
Salto com vara - Masculino, classificatórias
- 21h40
800m rasos - Masculino, classificatórias
- 21h50
100m com barreiras - Feminino, classificatórias
- 22h45
JUDÔ
Acima de 100kg - Masculino, oitavas de final
- 00h40
Acima de 78kg - Feminino, oitavas de final
- 00h40
Equipes - Misto, quartas de final
- 23h30
BOXE
Keno Marley x Benjamin Whittaker (GBR) - Masculino, peso meio-pesado, quartas de final
- 1h24
Beatriz Ferreira x Wu Shih-Yi (ROC) - Feminino, peso leve, oitavas de final
- 5h
Abner Teixeira x Houssein Iashaish (JOR) - Masculino, peso pesado, quartas de final
- 7h39
CANOAGEM SLOAM
K1 - Masculino, semifinal
- 2h
SALTOS ORNAMENTAIS
Trampolim 3m - Feminino, classificatórias
- 3h
FUTEBOL
Brasil x Canadá - Feminino, quartas de final
- 5h
VÔLEI DE PRAIA
Evandro e Bruno Schmidt x Bryl e Fijalek (POL) - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
- 9h
Ana Patrícia e Rebecca x Claes e Sponcil (EUA) - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
- 21h
TIRO COM ARCO
Marcus Vinicius D'Almeida x Mauro Nespoli (ITA) - Masculino, oitavas de final
- 21h30