AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Olimpíadas
  • Atletismo na área, mais judô e muito mais. Veja agenda olímpica desta sexta (30)
Olimpíadas

Atletismo na área, mais judô e muito mais. Veja agenda olímpica desta sexta (30)

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos atletas do Brasil durante esta sexta-feira (30) nas Olimpíadas de Tóquio. Destaque para o início do atletismo

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 05:00

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 jul 2021 às 05:00
O Brasil venceu a Holanda pela segunda rodada do futebol feminino em Tóquio
O Brasil enfrenta o Canadá pelas quartas de final do futebol feminino e vai em busca da vaga Crédito: Sam Robles/CBF
A quinta-feira (29) foi de muitas conquistas para o Brasil, principalmente com as medalhas de bronze de Mayra Aguiar no judô, sua terceira conquista consecutiva em Olimpíadas, e a histórica prata de Rebeca Andrade na ginástica artística, a primeira do país na modalidade. Na sexta-feira (30), os Jogos Olímpicos de Tóquio reservam ainda mais emoção para os brasileiros! Para o internauta se organizar, A Gazeta traz a agenda completa de competições dos brasileiros em Tóquio. Confira abaixo:

VELA

49er - Masculino, 7ª, 8ª e 9ª regatas
  • 00h05
470 - Masculino, 5ª e 6ª regatas
  • 00h05
470 - Feminino, 5ª e 6ª regatas
  • 00h15
Robert Scheidt estreou em 11º nas regatas das Olimpíadas de Tóquio
Robert Scheidt é um dos velejadores do Brasil em Tóquio Crédito: Daniel Varsano/COB
Laser - Masculino, 9ª e 10ª regatas
  • 2h35
49er FX - Feminino, 7ª, 8ª e 9ª regatas
  • 2h50

ATLETISMO

100m rasos - Feminino, primeira rodada
  • 00h15
Salto Triplo - Feminino, classificatórias
  • 7h05
Arremesso de peso - Feminino, classificatórias
  • 7h25
Paulo André, do atletismo, durante as Olimpíadas de Tóquio
Paulo André, do atletismo, durante os treinos para as Olimpíadas de Tóquio Crédito: Wander Roberto/COB
4 x 400m rasos - Misto, classificatórias
  • 8h
400m com barreiras - Feminino
  • 21h
Lançamento de disco - Feminino, classificatórias
  • 21h30
Salto com vara - Masculino, classificatórias
  • 21h40
800m rasos - Masculino, classificatórias
  • 21h50
100m com barreiras - Feminino, classificatórias
  • 22h45

JUDÔ

Acima de 100kg - Masculino, oitavas de final
Judô
Rafael Silva, o baby, estreia na difícil categoria para judocas com mais de 100 quilos em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
  • 00h40
Acima de 78kg - Feminino, oitavas de final
  • 00h40
Equipes - Misto, quartas de final
  • 23h30
Keno Marley, lutador brasileiro de boxe
Keno Marley, lutador brasileiro de boxe Crédito: Divulgação/Time Brasil

BOXE

Keno Marley x Benjamin Whittaker (GBR) - Masculino, peso meio-pesado, quartas de final
  • 1h24
Beatriz Ferreira x Wu Shih-Yi (ROC) - Feminino, peso leve, oitavas de final
  • 5h
Abner Teixeira x Houssein Iashaish (JOR) - Masculino, peso pesado, quartas de final
  • 7h39

CANOAGEM SLOAM

K1 - Masculino, semifinal
  • 2h

SALTOS ORNAMENTAIS

Trampolim 3m - Feminino, classificatórias
  • 3h
Olimpíadas
Com uma vitória magrinha por 1 a 0, a seleção feminina de futebol avançou às quartas de final em Tóquio Crédito: Sam Robles / CBF

FUTEBOL

Brasil x Canadá - Feminino, quartas de final
  • 5h

VÔLEI DE PRAIA

Evandro e Bruno Schmidt x Bryl e Fijalek (POL) - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 9h
Bruno Schmidt (foto) e Evandro venceram mais uma em Tóquio
Bruno Schmidt (foto) e Evandro venceram mais uma em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Ana Patrícia e Rebecca x Claes e Sponcil (EUA) - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 21h

TIRO COM ARCO

Marcus Vinicius D'Almeida x Mauro Nespoli (ITA) - Masculino, oitavas de final
  • 21h30

Veja Também

Alison e Álvaro Filho batem holandeses e avançam nas Olimpíadas de Tóquio

Dupla brasileira vence Canadá e avança para as oitavas no vôlei de praia

Ao som de Baile de Favela,  Rebeca Andrade conquista medalha de prata para o Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 14/07/2026
Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa
Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados