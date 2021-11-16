Mulher pede socorro para PRF após ser forçada a entrar em carro com o ex no ES

Mulher é forçada a entrar em carro com ex e deixada em rodovia do ES após pedir socorro para PRF Crédito: TV Gazeta

Uma mulher foi ameaçada pelo ex-marido, forçada a entrar no carro com ele e deixada às margens da BR 262, em Viana , na Região Metropolitana de Vitória, depois de pedir socorro em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , na noite deste domingo (14).

A mulher contou aos policiais que foi forçada pelo ex-companheiro a entrar no carro em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Ela tinha ido de carona com ele até a cidade para levar a filha na casa de uma tia, mas não pretendia voltar com ele.

Quando deixou a filha na casa da tia, ela foi forçada a entrar no carro e o homem começou a fazer várias ameaças durante o percurso.

A vítima só conseguiu pedir socorro, porque passou por uma fiscalização da PRF, em Cariacica . Ela gritou aos policiais pedindo ajuda e uma equipe da PRF foi a procura do carro.

Minutos depois, eles encontraram a vítima, sozinha, andando no acostamento da rodovia. Ela contou que o ex-companheiro deixou que ela saísse do carro depois que viu a polícia.

A PRF não conseguiu chegar até o veículo e encontrar o suspeito. Mas a vítima foi encaminhada para a Delegacia da Mulher em Vitória, para registrar a ocorrência.