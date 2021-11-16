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Ameaçada

Mulher pede socorro para PRF após ser forçada a entrar em carro com o ex no ES

A vítima pediu ajuda ao passar por uma fiscalização de rotina da PRF, em Cariacica. Ela foi deixada na rodovia sozinha. O ex não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2021 às 06:58

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 06:58

Mulher é forçada a entrar em carro com ex e deixada em rodovia do ES ao pedir socorro para PRF
Mulher é forçada a entrar em carro com ex e deixada em rodovia do ES após pedir socorro para PRF Crédito: TV Gazeta
Uma mulher foi ameaçada pelo ex-marido, forçada a entrar no carro com ele e deixada às margens da BR 262, em Viana, na Região Metropolitana de Vitória, depois de pedir socorro em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite deste domingo (14).
A mulher contou aos policiais que foi forçada pelo ex-companheiro a entrar no carro em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ela tinha ido de carona com ele até a cidade para levar a filha na casa de uma tia, mas não pretendia voltar com ele.
Quando deixou a filha na casa da tia, ela foi forçada a entrar no carro e o homem começou a fazer várias ameaças durante o percurso.
A vítima só conseguiu pedir socorro, porque passou por uma fiscalização da PRF, em Cariacica. Ela gritou aos policiais pedindo ajuda e uma equipe da PRF foi a procura do carro.
Minutos depois, eles encontraram a vítima, sozinha, andando no acostamento da rodovia. Ela contou que o ex-companheiro deixou que ela saísse do carro depois que viu a polícia.
A PRF não conseguiu chegar até o veículo e encontrar o suspeito. Mas a vítima foi encaminhada para a Delegacia da Mulher em Vitória, para registrar a ocorrência.
*Com informações do G1/ES

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