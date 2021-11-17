Preso por assassinato foge do Complexo de Xuri em horário de visita

Inicialmente, a Sejus havia informado que Adailton de Almeida Beraldo estava preso por homicídio desde o dia 13 de janeiro de 2021. Após ser questionada por A Gazeta, diante do homicídio cometido em setembro, a secretaria corrigiu a informação e esclareceu que ele deu entrada em 13/01/2021, mas saiu no mesmo dia, mediante alvará de soltura expedido pela Justiça. No dia 25 de setembro, ele retornou ao sistema prisional, onde permanecia até a fuga. O texto foi atualizado.