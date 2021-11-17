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Assalto

Vídeo: professora tem carro roubado ao chegar para trabalhar em Vitória

O assalto aconteceu por por volta de 6h40 em Maruípe. As imagens mostram quando o suspeito, em uma calçada, corre em direção à vítima

Publicado em 

17 nov 2021 às 12:14

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 12:14

Câmeras de segurança flagraram o momento que uma professora foi abordada e teve o carro roubado por um assaltante armado na manhã desta quarta-feira (17), no momento em que chegava para trabalhar em uma escola municipal do bairro Maruípe, em Vitória.
O assalto aconteceu por por volta de 6h40. As imagens mostram quando o suspeito, em uma calçada, corre em direção à vítima. A professora é abordada e ameaçada com a arma. O criminoso pegou o celular e as chaves do carro da professora e, em seguida, fugiu.
De acordo com Marcos Vinicius Gourlart, líder comunitário da Grande Maruípe, a região tem sofrido com a insegurança. Ele mora na mesma rua onde a vítima foi assaltada e contou que as ruas são desertas porque o bairro é mais residencial, o que acaba facilitando a ação de criminosos.
A Polícia Militar informou que buscas foram realizadas após o assalto, mas nenhum suspeito foi localizado, assim como os pertences roubados da professora.
Sobre a insegurança na região, a PM informou que atua na região com policiamento ostensivo diariamente.
"Além do patrulhamento preventivo, o local conta com constantes ações de reforço de policiamento com equipes da Força Tática e militares em escala extra de trabalho, que, em conjunto com as guarnições de setor, promovem diversas operações, como saturação, cercos táticos e abordagens. A PM lembra ainda que está sempre a disposição da comunidade quando acionada via Ciodes (190) e conta com a contribuição da população para desenvolver um trabalho ainda mais eficaz no combate à criminalidade", informou a nota.
Com informações da TV Gazeta

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