Prefeituras que sustentam cidades não promovem o desenvolvimento

Ora, quando o poder público local é o maior responsável pelos salários da população, é um sinal de que a administração municipal acaba sendo um fim em si mesma, quando deveria ser o meio, aquela que promove o crescimento através da atração de investimentos que proporcionem renda e qualidade de vida. É claro que os serviços essenciais ao cidadão - da saúde, passando pela manutenção da infraestrutura urbana, chegando à educação - devem estar sob a tutela municipal e, consequentemente, também seus recursos humanos.