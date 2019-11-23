Extinção de municípios é um "bode" do governo para desviar a atenção

Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, Sul do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

É muito pouco provável que o Congresso Nacional aprove a extinção de municípios como indicado pelo governo federal na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Pacto Federativo anunciada na semana passada. Mesmo tratando-se de medida mais que necessária, dificilmente senadores e deputados embarcarão nessa empreitada pois confronta diretamente interesses locais de praticamente a totalidade dos partidos políticos. Está mais para funcionar como “bode na sala” a desviar a atenção de outros focos de interesse do próprio governo federal.

A proposta em questão prevê a extinção de 1.217 municípios que abrigam populações abaixo de cinco mil pessoas e, ao mesmo tempo, não conseguem gerar receita própria, ou seja, receita arrecadada localmente sob a forma de ISS, IPTU, ITBI e taxas, que pelo menos chegue ao patamar de 10% do total de receitas. Um contingente que representa cerca de 22% do total de município hoje existentes no Brasil. No Espírito Santo, apenas o município de Divino de São Lourenço se encaixaria nessas condicionantes. Mas, quando adotada apenas a segunda condicionante, esse número cresceria para 27 cidades capixabas.

Sem ainda ter chegado ao Congresso Nacional na sua forma final, a referida PEC, pelo menos no item específico que estamos tratando aqui, já está provocando reações contrárias das bancadas. Afinal, mais da metade dos municípios potencialmente afetados, mais precisamente 57% segundo levantamento do Jornal O Globo do último final de semana, são de domínio de apenas quatro partidos: MDB, PSDB, PP e PSD. Segundo a mesmo fonte, no todo, 24 partidos teriam interesses afetados nas suas bases municipais. Também não podemos esquecer que em 2020 teremos eleições municipais.