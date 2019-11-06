Divino de São Lourenço quer engordar receita para não ser extinto

Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, sul do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Eleardo disse que a administração municipal trabalha para atrair empresas e melhorar a situação fiscal. "Nós temos tomado as medidas. A arrecadação própria já passou de 5% para 7%, empresas estão vindo para o município. Estou fazendo a minha parte, buscando parcerias. Até o ano que vem ultrapassamos os 10%. Somos um município referência no Caparaó", disse.

Um dos trechos da PEC do pacto federativo enviada ao Senado pelo governo federal é forçar a incorporação de cidades que tenham menos de 5 mil moradores e receita própria inferior a 10% da arrecadação total. A medida é polêmica e deve enfrentar a resistência dos cerca de 1,2 mil prefeitos de cidades do país que poderiam ser impactados pela proposta.

"Temos mais de 20 empresas se implantando no município. Estamos nos desenvolvendo e outras querem vir. São de vários setores, como oficina mecânica, lojas de roupas, farmácias, agências bancárias, mercados de cereais e padarias", disse Eleardo, que garante que seu município é organizado e "um exemplo" para a região do Caparaó, no Sul do Estado.

Em 2018, o município arrecadou R$ 21,1 milhões. Desse total, apenas R$ 1 milhão veio da receita própria, formada por IPTU, ITBI, ISS, taxas e dívida ativa. Todo o restante foi proveniente de transferências do Estado (R$ 7,6 milhões) e da União (R$ 12,4 milhões). A cidade, de acordo com dados do IBGE de 2018, tem 4,3 mil habitantes.