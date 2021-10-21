Pedreiro morre vítima de bala perdida durante horário de almoço no ES

Luiz Carlos Brum, de 50 anos, morreu após ser atingido por bala perdida em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um pedreiro morreu após ser atingido por uma bala perdida no bairro Ibes, em Vila Velha , nesta quarta-feira (20). Luiz Carlos Brum, de 50 anos, foi baleado e morreu quase em frente à porta de sua própria casa, enquanto fazia o horário de almoço do trabalho.

De acordo com Franciele Alves de Aguiar Brum, que é esposa de Luiz Carlos, um carro passou com criminosos atirando a esmo e um dos disparos acabou atingido o peito do pedreiro, que estava na calçada.

Luiz Carlos chegou a ser socorrido e foi levado ainda consciente para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. No entanto, acabou morrendo momentos depois. Ele deixa cinco filhos.

Nenhum suspeito do crime foi localizado e preso. O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.