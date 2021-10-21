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Em Vila Velha

Pedreiro morre vítima de bala perdida durante horário de almoço no ES

Segundo a esposa da vítima, um carro passou com criminosos atirando a esmo e um dos disparos acabou atingido o peito do pedreiro, que estava na calçada

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 12:32

Publicado em 

21 out 2021 às 12:32
Luiz Carlos Brum morreu após ser atingido por bala perdida
Luiz Carlos Brum, de 50 anos, morreu após ser atingido por bala perdida em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um pedreiro morreu após ser atingido por uma bala perdida no bairro Ibes, em Vila Velha, nesta quarta-feira (20). Luiz Carlos Brum, de 50 anos, foi baleado e morreu quase em frente à porta de sua própria casa, enquanto fazia o horário de almoço do trabalho.
De acordo com Franciele Alves de Aguiar Brum, que é esposa de Luiz Carlos, um carro passou com criminosos atirando a esmo e um dos disparos acabou atingido o peito do pedreiro, que estava na calçada.
Luiz Carlos chegou a ser socorrido e foi levado ainda consciente para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. No entanto, acabou morrendo momentos depois. Ele deixa cinco filhos.
Nenhum suspeito do crime foi localizado e preso. O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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