De advogada a ré em menos de 24 horas por crime de tráfico no ES

Um dia após atuar na defesa de um dos condenados pelas tentativas de homicídio contra nove pessoas em tiroteio na Avenida Leitão da Silva, a advogada Bianca Campelo volta ao Tribunal de Júri de Vitória, mas desta vez como ré. Ela é acusada, junto a outras seis pessoas, pela morte de um traficante.





Nesta sexta-feira (12), ela vai ser ouvida na audiência de instrução e julgamento, uma das etapas que antecedem a decisão do magistrado sobre pronúncia, ou seja, enviar ou não a advogada para o júri popular.





O crime





Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Bianca teria intermediado a ordem para executar um traficante rival. A mensagem, entregue dias antes do assassinato partiu de uma liderança criminosa que estava detida e foi direcionada a integrantes do mesmo grupo que cumpriam pena em liberdade.





O crime aconteceu em 18 de abril de 2024, no bairro Santo Antônio, na Capital, onde Arthur Santos Gomes foi morto com diversos disparos de arma de fogo em frente a um bar. A motivação do assassinato decorreu do fato de a vítima, que integrava o grupo de tráfico de drogas do Morro do Cabral, ter rompido com a organização para se juntar a uma facção rival atuante no Morro dos Alagoanos.





De acordo com o MPES, após receber o comunicado que teria sido enviado por Bianca, o grupo do Morro do Cabral articulou a execução, que ocorreu no momento em que a vítima visitava a namorada em Santo Antônio.





Antes do homicídio, os criminosos tiraram uma foto de Arthur e a encaminharam para o líder confirmar a identidade. A resposta veio com um gesto de “positivo”. Em seguida, ele foi levado para uma rua e alvejado por diversos disparos de armas de uso restrito.





O Ministério Público apontou ainda que o crime foi cometido por meio cruel. “Tendo em vista que a sua forma de execução causou sofrimento excessivo à vítima. No mais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados, em superioridade numérica, surpreenderam a vítima desarmada, a subjugaram, sem que esta tivesse qualquer chance de defesa ou reação”, diz o texto ministerial.





O que diz a defesa





A defesa de Bianca é realizada pelo advogado Augusto Martins Siqueira dos Santos. Ao ser procurado pela coluna, ele informou que tem plena e absoluta certeza da não participação de sua cliente nos atos criminosos atribuídos a ela.





Em relação a audiência de instrução e julgamento desta sexta-feira (12), onde Bianca será ouvida, a defesa informou que “confia plenamente na responsabilidade e lisura da atuação do Ministério Público, este que atua sempre de forma justa, profissional e independente, respeitando as provas do processo”.



