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Condenado em 2003

Foragido da Justiça há 18 anos por morte em Colatina é preso em Vitória

Hermes Giurizatto, de 76 anos, foi preso em uma clínica em Vitória nesta quarta (20), após a polícia  receber denúncia de que ele seria submetido a uma cirurgia no local

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:41

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 out 2021 às 18:41
Hermes Giurizatto, de 76 anos, estava foragido há 18 anos por um assassinato cometido em 1994 Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Foi preso, na manhã nesta quarta-feira (20), um homem de 76 anos que era foragido há 18 anos por um assassinato ocorrido em 1994 em Colatina, no Noroeste do Estado. Condenado em 2003 a uma pena de 17 anos por matar Sergio Bossato, Hermes Giurizatto foi preso em uma clínica em Bairro República, Vitória, após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima.
O assassinato aconteceu há 27 anos, após uma briga em um bar de Colatina. A vítima teria xingando a própria mãe, que o acusado conhecia. Durante a discussão, eles entraram em uma briga corporal e, por esse motivo, Hermes sacou a arma, atirou contra Sergio e fugiu.
Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, Deverly Pereira Junior, a unidade recebeu denúncia anônima informando que Hermes Giurizatto estaria na clínica em Vitória para ser submetido a uma cirurgia de catarata. Os policiais foram ao local  e esperaram até que o homem se identificasse, já que a única foto do condenado era da época do crime, quando ele tinha 49 anos.
O delegado disse que Hermes não ofereceu resistência e confessou que cometeu o crime. Ele vivia entre a propriedade rural que ele tinha em Linhares e imóveis em Vitória.
Hermes foi levado para a Delegacia Regional em Colatina e, de lá, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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