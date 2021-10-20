Foragido da Justiça há 18 anos por morte em Colatina é preso em Vitória

Hermes Giurizatto, de 76 anos, estava foragido há 18 anos por um assassinato cometido em 1994 Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Foi preso, na manhã nesta quarta-feira (20), um homem de 76 anos que era foragido há 18 anos por um assassinato ocorrido em 1994 em Colatina , no Noroeste do Estado. Condenado em 2003 a uma pena de 17 anos por matar Sergio Bossato, Hermes Giurizatto foi preso em uma clínica em Bairro República, Vitória , após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima.

O assassinato aconteceu há 27 anos, após uma briga em um bar de Colatina. A vítima teria xingando a própria mãe, que o acusado conhecia. Durante a discussão, eles entraram em uma briga corporal e, por esse motivo, Hermes sacou a arma, atirou contra Sergio e fugiu.

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, Deverly Pereira Junior, a unidade recebeu denúncia anônima informando que Hermes Giurizatto estaria na clínica em Vitória para ser submetido a uma cirurgia de catarata. Os policiais foram ao local e esperaram até que o homem se identificasse, já que a única foto do condenado era da época do crime, quando ele tinha 49 anos.

O delegado disse que Hermes não ofereceu resistência e confessou que cometeu o crime. Ele vivia entre a propriedade rural que ele tinha em Linhares e imóveis em Vitória.