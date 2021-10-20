Suspeito de atirar em mulher durante assalto é detido em Vila Velha

Suspeito de atirar em mulher durante assalto é preso em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

Um suspeito de envolvimento na tentativa de latrocínio — tentar matar com a intenção de roubar — contra uma mulher em Jardim Guadalajara, Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (20), foi detido durante a tarde em ação das polícias Civil e Militar. Segundo as corporações, o homem foi encontrado em uma casa no bairro Glória, no mesmo município.

A mulher de 56 anos, que atua como encarregada de departamento pessoal em um escritório, foi assaltada e levou um tiro de raspão na perna quando chegava ao local onde trabalha, na manhã desta quarta-feira). A vítima foi abordada por um homem que estava em um carro branco.

À reportagem da TV Gazeta, a mulher — que pediu para não ser identificada — contou que o criminoso chegou por trás dela e puxou seu cordão, que foi um presente de casamento que ela ganhou há 18 anos. Ela contou que achou até que fosse um cliente do escritório, mas, quando sentiu a joia sendo puxada, percebeu que se tratava de um assalto.

Quando voltava em direção ao carro, o criminoso disparou contra a mulher. O tiro a atingiu de raspão, ferindo a parte interna da coxa. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, e precisou receber pontos no local do ferimento. Câmeras de segurança flagraram o momento do assalto. Confira:

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A Polícia Militar informou que a mulher foi baleada por volta das 7h20 da manhã desta quarta-feira durante a tentativa de assalto. Ela informou à polícia que foi abordada por criminosos, que estavam em um carro e que depois fugiram. De acordo com a PM, ela foi socorrida por uma equipe da corporação para o hospital.

Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta