Ventilador pega fogo e incêndio atinge casa em Itapuã, Vila Velha

O fogo destruiu parte da cobertura e telhado do andar superior da casa Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Uma família passou por momentos de desespero e acordou com um incêndio na própria casa, pouco antes das 6 horas da manhã desta segunda-feira (7), na Rua Milton Caldeira, no bairro Itapuã, em Vila Velha . O fogo começou após um curto-circuito em um circulador de ar e rapidamente se alastrou.

Na residência moram o autônomo Márcio da Costa Camargo, a mulher e a filha. Segundo ele, por volta das 5h40, a esposa notou uma oscilação na iluminação e, por precaução, resolveu desligar a energia. Neste momento, já haviam sinais de fogo no cômodo onde estava a criança.

Márcio observa com perplexidade a destruição causada pelo incêndio na própria casa, em Itapuã Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

"Minha esposa percebeu que a frequência da luz estava diminuindo, então ela resolveu desligar o disjuntor. Logo depois, ela notou que havia fumaça no quarto onde nossa filha estava dormindo, voltou até lá, e só teve tempo de tirar nossa filha e sair correndo. Depois ela desceu e logo acionou os Bombeiros. O fogo subiu rapidamente e foi acabando com tudo com uma força destruidora", detalhou o morador à reportagem da TV Gazeta.

DESTRUIÇÃO

A ação rápida dos militares no controle das chamas evitou que o incêndio atingisse maiores proporções. Segundo Márcio, os militares logo apagaram o fogo no quarto e na suíte, ainda assim, ele e a família tiveram prejuízos consideráveis.

"Nós perdemos bens materiais, parte da nossa casa foi danificada, mas graças a Deus saiu todo mundo bem, com saúde e o resto a gente corre atrás. Agradeço ao Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente e fez um trabalho excelente. Agradeço também aos moradores aqui de Itapuã, que estão sendo muito solidários com todos nós e prestando ajuda. Aqui no nosso quarto estavam todas as nossas roupas, documentos de carro e pessoal, do apartamento, da nossa casa, alguns bens, perdemos tudo isso", relatou Márcio.

Um dos banheiros da casa também foi completamente destruído pelo fogo Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

O autônomo disse ainda que o circulador de ar estava em funcionamento normal e era utilizado com frequência quando optavam em manter o ar-condicionado desligado. O quarto onde o eletrodoméstico estava ficou completamente destruído e a fuligem se espalhou pelo corredor que dá acesso ao cômodo. A força do incêndio foi tanta que parte do forro e telhado da área mais atingida chegou a cair. Assustado com o ocorrido, mas sem ferimentos, Márcio também ficou com fuligem no corpo e na roupa que vestia.

SUSTO NA VIZINHANÇA

Com as chamas altas, moradores em prédios e residências próximas à casa se assustaram e registraram o incêndio. Nas imagens é possível ver também a intensidade e altura que as labaredas alcançaram, destruindo completamente a cobertura do andar superior.

BOMBEIROS

Em resposta, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado, por volta das 6h30 dessa segunda-feira, para atender uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Itapuã, em Vila Velha. A equipe chegou ao local e constatou que um dos quartos da casa estava em chamas, iniciando o trabalho de combate, que foi finalizado cerca de duas horas depois. O fogo foi extinto pela equipe, sem registro de feridos. A proprietária do imóvel não solicitou perícia.