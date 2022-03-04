Vídeo: incêndio atinge depósito de supermercado em Vila Velha

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TV Gazeta, as chamas começaram a ser vistas por volta das 20h30, depois que parte de um aparelho de ar-condicionado estourou. O supermercado estava fechado. O depósito de um supermercado no bairro Alecrim, em Vila Velha , foi atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira (3). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, as chamas começaram a ser vistas por volta das 20h30, depois que parte de um aparelho de ar-condicionado estourou. O supermercado estava fechado.

O estabelecimento fica na Rua Ana Siqueira. Uma grande equipe dos bombeiros foi mobilizada pra combater as chamas. Por causa do calor, até os militares tiveram dificuldade em ficar lá dentro. Não foi possível apontar se a área de atendimento, onde circulam os clientes, foi alcançada pelo fogo. No entorno do estabelecimento, ao menos quatro imóveis foram esvaziados por precaução. Os bombeiros ficaram preocupados com as casas perto porque os militares, durante o combate ao fogo, ouviram barulho de explosão.

O auxiliar de escritório Victor Alves, vizinho do supermercado, ficou preocupado com os barulhos decorrentes do incêndio. "Tava em casa. Aí começou a explosão, todo mundo correndo, mulher chorando com criança no colo... Pela explosão, a gente saiu logo pra não acontecer o pior. Difícil", relatou.

A PM isolou a área e interditou duas ruas do bairro durante a ocorrência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os bombeiros deixaram o local pouco depois da meia-noite. O gerente do supermercado esteve no local, mas não quis conversar com a imprensa.

A Gazeta, o Procurado pela reportagem de, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo já havia tomado boa parte do material estocado quando a equipe chegou ao local. Os bombeiros constataram que o incêndio estava concentrado no segundo pavimento da edificação, utilizado como depósito de mercadorias.

Segundo a corporação, a proprietária do supermercado solicitou perícia técnica do Corpo de Bombeiros.

Incêndio atinge supermercado no bairro Alecrim, em Vila Velha