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Fogo

Incêndio causa destruição em supermercado no Sul do ES; veja fotos e vídeo

Segundo os bombeiros, o estoque do supermercado foi, praticamente, todo queimado. Andar residencial em cima do estabelecimento também foi atingido

Publicado em 06 de Março de 2022 às 20:07

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 mar 2022 às 20:07

Explosão em supermercado causa destruição e assusta moradores em Marataízes

Um supermercado localizado no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo neste sábado (5). O incêndio causou estragos e queimou o estoque de mercadorias do estabelecimento. Além disso, as chamas e a fumaça assustaram moradores da região. Não há informações sobre feridos.
Segundo o Terceiro Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (3º BBM), uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial próximo a um posto de gasolina. No local, além dos bombeiros, um carro-pipa também ajudou no combate às chamas.
Explosão em supermercado causa destruição e assusta moradores em Marataízes
A parte da frente do supermercado, em Marataízes, ficou destruída Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
“Pegou muito fogo mesmo, em tudo. Inclusive, eu inalei muita fumaça”, relatou uma testemunha à TV Gazeta.
O Corpo de Bombeiros informou que o estoque foi, praticamente, todo queimado. Além disso, o andar residencial em cima do supermercado ficou com rachaduras. Entre as mercadorias que foram perdidas, segundo os bombeiros, estão alimentos, utensílios como desodorante, álcool e produtos do dia a dia. No entanto, não foi possível estimar o prejuízo financeiro.
Ainda de acordo com 3º BBM, o fogo começou por volta das 23h30 e foi controlado por volta das 2h, sendo completamente apagado às 4h da madrugada deste domingo (6).  Para que uma perícia seja feita pelos bombeiros, é necessário uma solicitação dos proprietários do supermercado, o que ainda não foi feito.

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