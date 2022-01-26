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Litoral Sul

Homem morre após ser atropelado por ônibus em Marataízes

O acidente aconteceu em um ponto de ônibus, ao lado de uma pracinha, no Centro da cidade, na noite desta terça-feira (25)

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 13:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jan 2022 às 13:28
Mulher é baleada após assalto em Marataízes
Vítima foi levada para UPA de Marataízes, mas não resistiu  Crédito: Prefeitura de Marataízes
Um homem de 43 anos morreu após ser atropelado por um ônibus, no Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (25). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, José Luiz Campos, estava em um ponto de ônibus e teria escorregado, caindo embaixo da roda traseira do veículo.
O acidente aconteceu em um ponto de ônibus, ao lado de uma pracinha, no Centro de Marataízes. No local, o motorista do ônibus disse aos policiais que conduzia o coletivo e parou o veículo no local para o embarque de uma passageira. Ao término do embarque, ele saiu com o ônibus, porém começou a ouvir gritos dos passageiros afirmando que havia atropelado um homem.
O motorista contou que imediatamente parou o ônibus para ver o que havia ocorrido. Ao descer do coletivo, o condutor foi informado que a vítima estava sentada no ponto e tentou bater na lateral do veículo, porém escorregou, caindo embaixo da roda traseira do coletivo.
Campos foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes, mas não resistiu. O motorista foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim.
A empresa responsável pelo ônibus informou que ainda que já está apurando os fatos e tomando as medidas necessárias.

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