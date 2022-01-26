Homem morre após ser atropelado por ônibus em Marataízes

Um homem de 43 anos morreu após ser atropelado por um ônibus, no Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (25). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, José Luiz Campos, estava em um ponto de ônibus e teria escorregado, caindo embaixo da roda traseira do veículo.
O acidente aconteceu em um ponto de ônibus, ao lado de uma pracinha, no Centro de Marataízes. No local, o motorista do ônibus disse aos policiais que conduzia o coletivo e parou o veículo no local para o embarque de uma passageira. Ao término do embarque, ele saiu com o ônibus, porém começou a ouvir gritos dos passageiros afirmando que havia atropelado um homem.
O motorista contou que imediatamente parou o ônibus para ver o que havia ocorrido. Ao descer do coletivo, o condutor foi informado que a vítima estava sentada no ponto e tentou bater na lateral do veículo, porém escorregou, caindo embaixo da roda traseira do coletivo.
Campos foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes, mas não resistiu. O motorista foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim.
A empresa responsável pelo ônibus informou que ainda que já está apurando os fatos e tomando as medidas necessárias.