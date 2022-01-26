Homem morre após ser atropelado por ônibus em Marataízes

O acidente aconteceu em um ponto de ônibus, ao lado de uma pracinha, no Centro de Marataízes. No local, o motorista do ônibus disse aos policiais que conduzia o coletivo e parou o veículo no local para o embarque de uma passageira. Ao término do embarque, ele saiu com o ônibus, porém começou a ouvir gritos dos passageiros afirmando que havia atropelado um homem.