Os dois suspeitos de assaltarem ônibus em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

Dois homens, de 28 e 29 anos, foram presos depois de assaltarem passageiros de um ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Ibes, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (8). Segundo informações da Polícia Militar , com os suspeitos foram encontrados dois celulares, roubados de ocupantes do coletivo, e uma faca.

A PM informou que policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) faziam patrulhamento na avenida, quando viram dois homens desembarcando de um ônibus e correndo. Conforme a corporação, os militares viram uma faca na mão de um deles e, por isso, os abordaram.

Com o suspeito de 29 anos foram encontrados dois celulares. Durante a abordagem, um homem e uma mulher relataram aos policiais que estavam no ônibus no momento do assalto.

Your browser does not support the audio element. Dupla é presa após assaltar passageiros em ônibus do Transcol em Vila Velha

Segundo as vítimas, eles foram roubados pelos dois suspeitos, que entraram no coletivo ameaçando os passageiros com uma faca e exigindo que entregassem os celulares. Com o outro suspeito, a arma utilizada no assalto foi encontrada.

Os dois foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados por roubo. Em seguida, eles foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

TESTEMUNHA RELATA TER OUVIDO TIROS

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta indica que teria acontecido um confronto entre policiais e os suspeitos. Uma mulher, que gravou as imagens, relata que as viaturas estavam passando no momento do assalto e que os homens teriam atirado contra os policiais.

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