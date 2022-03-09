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Ameaça com faca

Dupla é presa após assaltar passageiros em ônibus do Transcol em Vila Velha

Suspeitos de 28 e 29 anos foram abordados por militares do BME depois de assaltarem um coletivo na Avenida Carlos Lindenberg
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 mar 2022 às 11:18

Publicado em 09 de Março de 2022 às 11:18

Dois suspeitos de assaltarem ônibus em Vila Velha foram presos nesta terça (8)
Os dois suspeitos de assaltarem ônibus em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ
Dois homens, de 28 e 29 anos, foram presos depois de assaltarem passageiros de um ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Ibes, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (8). Segundo informações da Polícia Militar, com os suspeitos foram encontrados dois celulares, roubados de ocupantes do coletivo, e uma faca.
A PM informou que policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) faziam patrulhamento na avenida, quando viram dois homens desembarcando de um ônibus e correndo. Conforme a corporação, os militares viram uma faca na mão de um deles e, por isso, os abordaram.
Com o suspeito de 29 anos foram encontrados dois celulares. Durante a abordagem, um homem e uma mulher relataram aos policiais que estavam no ônibus no momento do assalto.

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Segundo as vítimas, eles foram roubados pelos dois suspeitos, que entraram no coletivo ameaçando os passageiros com uma faca e exigindo que entregassem os celulares. Com o outro suspeito, a arma utilizada no assalto foi encontrada.
Os dois foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados por roubo. Em seguida, eles foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

TESTEMUNHA RELATA TER OUVIDO TIROS

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta indica que teria acontecido um confronto entre policiais e os suspeitos. Uma mulher, que gravou as imagens, relata que as viaturas estavam passando no momento do assalto e que os homens teriam atirado contra os policiais.
Segundo a Polícia Militar, porém, os suspeitos estavam armados apenas com uma faca.

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