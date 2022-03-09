Vídeo: ladrões arrombam e furtam vidraçaria em Linhares

Uma vidraçaria foi assaltada na madrugada desta quarta-feira (9) no Centro de Linhares , no Norte do Espírito Santo . Imagens mostram o momento em que os ladrões arrombam a porta do estabelecimento e levam alguns itens, como monitores e outros equipamentos de trabalho. O prejuízo estimado pelo proprietário é de aproximadamente R$ 12 mil.

Câmeras de segurança mostram os criminosos na rua, se aproximando da vidraçaria, e também o momento em que eles entram no local, por volta das 4h. Foi utilizada uma ferramenta semelhante a um pé-de-cabra para invadir. Lá dentro, eles reviraram tudo.

“Foram cinco pessoas que participaram do assalto ao nosso escritório. Ouvi dizer que essa gente é figura conhecida da polícia. Levaram dois monitores, duas furadeiras, um celular, uma impressora, uma parafusadeira e fios. O prejuízo gira em torno de 10 a 12 mil reais”, disse Diego Dias Ribeiro, filho do proprietário e administrador da loja, de 26 anos. Imagens de segurança mostram cinco pessoas andando na rua, próximo ao estabelecimento.

Segundo Diego, recentemente, uma loja em frente também foi assaltada. Uma medida adotada para ter mais segurança foi instalar uma grade. E é o que o proprietário da vidraçaria também está fazendo nesta manhã.

“É uma redondeza tranquila, mas a noite fica perigoso, fica mais obscuro. As ruas ficam bem desertas à noite. Nosso estabelecimento já tinha uma vigilância, um segurança que faz ronda na região. Coisa de 20 minutos antes a polícia passou. Depois os caras entraram. Estamos reforçando a segurança, colocando mais uma tranca, colocando sistema de alarme”, comentou o administrador.

Ele espera que os criminosos sejam presos para não continuarem cometendo furtos como esses novamente. “Se encontrarmos o que foi furtado, tudo bem. Nossa intenção maior é que pegue quem fez isso e prenda os responsáveis por isso. Bem material a gente trabalha e tenta recuperar de novo. Eles precisam parar. Se ficarem soltos, vão continuar fazendo isso”, finalizou.