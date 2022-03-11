Adolescente suspeito de furtos é espancado com pauladas em Vila Velha

Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o boletim de Polícia Militar , o adolescente mora em um condomínio do bairro Jabaeté, e estaria cometendo crimes na região.

Moradores disseram que viram o momento em que o menor foi acusado de estar com uma bicicleta roubada e, logo depois, foi levado por criminosos para o local onde foi agredido. O crime aconteceu em uma região conhecida como Vale Conquista.

Uma mulher teria visto o adolescente machucado e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

O adolescente foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.