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Em estado grave

Adolescente suspeito de furtos é espancado com pauladas em Vila Velha

Jovem está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2022 às 11:54

Publicado em 11 de Março de 2022 às 11:54

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 14 anos foi espancado com pauladas, na noite desta quinta-feira (10), no bairro Normília Cunha, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.
De acordo com o boletim de Polícia Militar, o adolescente mora em um condomínio do bairro Jabaeté, e estaria cometendo crimes na região.
Moradores disseram que viram o momento em que o menor foi acusado de estar com uma bicicleta roubada e, logo depois, foi levado por criminosos para o local onde foi agredido. O crime aconteceu em uma região conhecida como Vale Conquista.
Uma mulher teria visto o adolescente machucado e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.
O adolescente foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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