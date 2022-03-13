Criança desaparece após se afogar em praia de Linhares

Uma criança de 5 anos desapareceu após se afogar na praia de Povoação, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã deste domingo (13) . Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento da equipe ocorreu às 11h40. Buscas foram realizadas durante toda a tarde no local.
De acordo com os bombeiros, uma equipe de mergulhadores foi deslocada para a praia. A corporação não informou a identidade da criança.
A corporação informou que as buscas foram interrompidas no início da noite, e retornam pela manhã da segunda-feira (14).