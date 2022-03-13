Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Povoação

Criança desaparece após se afogar em praia de Linhares

Corpo de Bombeiros foi acionado no fim da manhã deste domingo (13); uma equipe de mergulhadores também foi deslocada para ajudar nas buscas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mar 2022 às 18:04

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:04

Praia de Povoação, em Linhares
Praia de Povoação, em Linhares Crédito: Edson Chagas
Uma criança de 5 anos desapareceu após se afogar  na praia de Povoação, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã deste domingo (13) . Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento da equipe ocorreu às 11h40. Buscas foram realizadas durante toda a tarde no local.
De acordo com os bombeiros, uma equipe de mergulhadores foi deslocada para a praia. A corporação não informou a identidade da criança.
A corporação informou que as buscas foram interrompidas no início da noite, e retornam pela manhã da segunda-feira (14).

Veja Também

Morre cãozinho Catatau, irmão do Estopinha capixaba

Cachoeiro de Itapemirim, a única cidade do ES com máscara obrigatória

Vídeo: jovem morre em acidente entre carro e moto em Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Bombeiros Linhares ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados