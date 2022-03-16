Carro de prefeitura capota após batida em cruzamento de Linhares

Um carro da Prefeitura de Linhares capotou após colidir com outro veículo na noite desta terça-feira (15) em um cruzamento no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a administração da cidade, o motorista do Ford Ká passa bem e não corre risco de morrer.
O acidente aconteceu em frente à Delegacia da Polícia Civil, entre a Avenida José Cândido Durão e a Rua Hélio José de Almeida. Um Jeep Compass bateu na lateral do Ford Ká, que perdeu o controle e virou.
Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que presta toda a assistência necessária ao servidor ferido no acidente, que passa bem e não corre risco de morrer. O Ford Ká continuava no local do acidente na manhã desta quarta-feira (16). Segundo o município, a empresa de seguro foi acionada para retirar o carro.
De acordo com o servidor da prefeitura que dirigia o Ford Ká, em relato para a TV Gazeta Norte, ele estava de plantão e trabalhava no momento em que aconteceu o acidente. O motorista, funcionário do Conselho Tutelar de Linhares, recebeu alta médica na tarde de quarta-feira (16).
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do Jeep Compass estava com a habilitação vencida desde 2020. Ele também sofreu ferimentos leves. O local não possui sinalização para orientar quem entra no cruzamento. A Polícia Civil investiga quem seria o responsável pelo acidente.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte
Atualização
13/03/2022 - 8:49
Após a publicação da reportagem, o motorista do Kord Ká recebeu alta e contou que estava de plantão no momento do acidente. O texto foi atualizado.