Carro de prefeitura capota após batida em cruzamento de Linhares

Carro capotado em frente à Delegacia da Polícia Civil em Linhares Crédito: Eduardo Dias

Um carro da Prefeitura de Linhares capotou após colidir com outro veículo na noite desta terça-feira (15) em um cruzamento no bairro Três Barras, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a administração da cidade, o motorista do Ford Ká passa bem e não corre risco de morrer.

O acidente aconteceu em frente à Delegacia da Polícia Civil , entre a Avenida José Cândido Durão e a Rua Hélio José de Almeida. Um Jeep Compass bateu na lateral do Ford Ká, que perdeu o controle e virou.

Carro capotado em frente à Delegacia da Polícia Civil em Linhares Crédito: Eduardo Dias

Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que presta toda a assistência necessária ao servidor ferido no acidente, que passa bem e não corre risco de morrer. O Ford Ká continuava no local do acidente na manhã desta quarta-feira (16). Segundo o município, a empresa de seguro foi acionada para retirar o carro.

De acordo com o servidor da prefeitura que dirigia o Ford Ká, em relato para a TV Gazeta Norte, ele estava de plantão e trabalhava no momento em que aconteceu o acidente. O motorista, funcionário do Conselho Tutelar de Linhares, recebeu alta médica na tarde de quarta-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do Jeep Compass estava com a habilitação vencida desde 2020. Ele também sofreu ferimentos leves. O local não possui sinalização para orientar quem entra no cruzamento. A Polícia Civil investiga quem seria o responsável pelo acidente.

*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte