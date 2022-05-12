Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Fundão

Acidente fatal na BR 101 envolveu uma carreta (que tombou às margens da pista) e um carro

Embora a dinâmica não tenha sido esclarecida, a corporação ressaltou que é proibido fazer ultrapassagens no trecho. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Eco101 foram acionadas no local do acidente.

Concessionária que administra a rodovia, a Eco101 esclareceu que o acidente aconteceu no sentido Sul (Serra). Por volta das 18h, a ocorrência ainda estava em andamento e não havia interdição na via, ou seja, o trânsito seguia normalmente pelo trecho.