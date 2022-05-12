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Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Fundão

Mulher que dirigia carro morreu na hora; equipes tentaram resgatar o caminhoneiro preso às ferragens, mas ele teve a morte confirmada horas depois

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:40

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 mai 2022 às 17:40
Acidente fatal na BR 101 envolveu uma carreta (que tombou às margens da pista) e um carro, em Fundão
Acidente fatal na BR 101 envolveu uma carreta (que tombou às margens da pista) e um carro Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Duas pessoas morreram em um acidente na tarde desta quinta-feira (15), na BR 101, em Fundão. A batida frontal envolveu uma carreta e um carro — cujos motoristas perderam a vida no local. A primeira morte confirmada foi a da motorista do carro. Equipes de resgate ainda trabalhavam no resgate do caminhoneiro, preso às ferragens, quando, por volta das 18 horas, informaram sobre o segundo óbito. Nomes não foram divulgados.
De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 15 horas na altura do quilômetro 238, perto do Trevo de Timbuí. Os condutores eram os únicos ocupantes dos automóveis.
Embora a dinâmica não tenha sido esclarecida, a corporação ressaltou que é proibido fazer ultrapassagens no trecho. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Eco101 foram acionadas no local do acidente.
Concessionária que administra a rodovia, a Eco101 esclareceu que o acidente aconteceu no sentido Sul (Serra). Por volta das 18h, a ocorrência ainda estava em andamento e não havia interdição na via, ou seja, o trânsito seguia normalmente pelo trecho.
Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos serão encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso foi registrado como acidente fatal.
Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Fundão

Atualização

12/05/2022 - 6:13
A versão anterior da reportagem informava apenas a morte da motorista do carro. Equipes ainda tentavam resgatar o condutor da carreta, preso às ferragens. Por volta das 18h, a morte dele também foi confirmada. O título e o texto foram atualizados.

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