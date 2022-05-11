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Sul do ES

Acidente entre viatura e caminhão fere PMs na BR 101 em Itapemirim

Segundo a PRF, o caminhão atingiu a viatura. Dois policiais ficaram feridos e o motorista do caminhão não se feriu, mas ficou em estado de choque e também recebeu atendimento médico

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:42
Policiais militares ficam feridos em acidente na BR 101
Acidente na BR 101 envolvendo caminhão e viatura da PM deixou policiais feridos Crédito: Leitor| A Gazeta
Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um caminhão  na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou dois policiais feridos na noite desta terça-feira (10).
O acidente aconteceu no km 409,7 da rodovia, sentido norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão atingiu a viatura. Com o impacto da batida, dois policiais militares ficaram feridos e o motorista do caminhão não sofreu nenhuma lesão, mas ficou em estado de choque e também recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A corporação não informou para qual unidade as vítimas foram encaminhadas, e nem o estado de saúde delas. 
Procurada pela reportagem, a Eco101, por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), disse que a ocorrência foi registrada às 21h. Segundo a concessionária, a pista sentido norte da BR 101 ficou interditada para atendimento, e foi liberada às 21h54.
Segundo a Polícia Militar, os dois policiais que estavam na viatura sofreram algumas escoriações, foram encaminhados para atendimento médico na região, sendo liberados em seguida. 

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