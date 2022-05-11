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Foi preso

Motorista embriagado atinge pai e filho em acidente com morte no ES

Segundo a PM, homem bateu em uma motocicleta e um carro, que eram conduzidos por pai e filho. Piloto da moto morreu no local do acidente, na ES 289, em Atílio Vivácqua

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:08
Corpo de Alcemi Cozendey Lima foi velado em Atílio Vivácqua
Corpo de Alcemi Cozendey Lima foi velado em Atílio Vivácqua Crédito: Caio Dias
Um motorista de 68 anos foi preso, na noite desta terça-feira (10), após provocar um acidente grave na ES 289, na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem dirigia alcoolizado quando bateu em uma motocicleta e um carro, que eram conduzidos por pai e filho, respectivamente. Alcemi Cozendey Lima, de 62 anos, estava na moto e morreu no local. 
A PM informou que uma testemunha contou ter visto o momento em que o carro cruzou a pista atingindo a caminhonete e a moto. O filho de Alcemi, que dirigia uma caminhonete, não se feriu. Segundo familiares, no momento do acidente, pai e filho haviam acabado de sair do sítio da família, na comunidade de Deserto Feliz, e seguiam para casa, no Centro da cidade.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o motorista de 68 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, "onde foi autuado por dirigir veículo automotor sob a influência de álcool. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim".
O velório de Alcemi Cozendey Lima ocorreu na tarde desta quarta-feira (11), em uma igreja evangélica do município, com a presença de amigos e familiares, e o sepultamento no final da tarde, no Cemitério de Atílio Vivácqua. A vítima deixa esposa, três filhos e uma neta. 

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