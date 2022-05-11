Motorista embriagado atinge pai e filho em acidente com morte no ES

A PM informou que uma testemunha contou ter visto o momento em que o carro cruzou a pista atingindo a caminhonete e a moto. O filho de Alcemi, que dirigia uma caminhonete, não se feriu. Segundo familiares, no momento do acidente, pai e filho haviam acabado de sair do sítio da família, na comunidade de Deserto Feliz, e seguiam para casa, no Centro da cidade.