Flamboyant: árvore centenária pode ser cortada em Cachoeiro

veja acima). Uma flamboyant centenária, localizada na praça Jerônimo Monteiro, em frente à fachada da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, pode ter que ser cortada. Uma avaliação inicial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente concluiu que a árvore apresenta risco de queda, e o presidente da Câmara, Brás Zagotto, disse que busca alternativas para a recuperação da planta. Ele gravou um vídeo falando sobre o impasse ().

Segundo informações da Câmara de Cachoeiro, nesta terça-feira (24), o órgão solicitou um diagnóstico à secretaria sobre as condições do flamboyant, e a conclusão foi que a árvore corre perigo de queda devido a um grande buraco de cerca de dois metros de altura feito por cupins.

A Câmara informou que, diante do diagnóstico, a Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiro definiu o corte da flamboyant a fim de evitar risco a pedestres, veículos e ao próprio edifício da Câmara. A ação será realizada ainda nesta semana, segundo o órgão.

A Gazeta, a Assessoria de Imprensa da Procurada pela reportagem de, a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Cachoeiro informou que “a Secretaria de Meio Ambiente fez um diagnóstico preliminar e, dentro de alguns dias deve retornar ao prédio da Câmara Municipal para expedir o laudo final. Ainda não há decisão final sobre o assunto.”.

Flamboyant centenário em Cachoeiro (à esquerda) e o buraco feito por cupins, que é o motivo da queda (à direita) Crédito: Brás Zagotto

CÂMARA É CONTRA CORTE

Apesar do diagnóstico, o presidente da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto, quer a avaliação de outros técnicos. “Nós somos contra a retirada por ser uma árvore centenária. Se tiver jeito de recuperá-la, nós vamos tentar”, pronunciou.

Segundo ele, um laudo será pedido a um técnico de iniciativa privada e, possivelmente, a visita técnica pode ser realizada nesta quinta-feira (26). “Se o laudo falar que podando a árvore ela não corre o risco de cair, vamos fazer isso. E também colocar adubo para fortalecê-la. Vamos protegê-la”, disse Zagotto.

Veja o “flamboyant da Câmara” e o buraco que se encontra na árvore

FLAMBOYANT CENTENÁRIO

Conforme divulgado pela Câmara de Cachoeiro, não há registros oficiais sobre o plantio da “flamboyant da Câmara”, como é conhecida a árvore. Entretanto, ela pode ser de 1903, “quando o primeiro prédio público foi construído no local, já que uma foto feita anos depois registra uma árvore em crescimento no mesmo local”, informou o órgão.

Por outro lado, ainda segundo a Câmara, outras pessoas acreditam que o plantio da árvore aconteceu após a construção do prédio atual da Câmara, na década de 1940, já que o tempo de vida médio dos flamboyants é de 70 anos.