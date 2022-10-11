100 dias sem resposta: família de veterinária do ES morta na Bahia cobra justiça

Já se passaram mais de 100 dias desde a morte da médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, e a família continua sem saber da autoria do crime ou quem teria sido o mandante. Ela foi perseguida e assassinada a tiros por dois homens após sair do trabalho na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. O crime aconteceu no dia 23 de junho deste ano.
Crislaine era de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, e trabalhava como fiscal de qualidade de um frigorífico na cidade baiana. A família acredita que a motivação do crime pode ter relação com uma auditoria no estabelecimento que estava agendada cinco dias depois da morte da veterinária.
A Polícia Civil de Teixeira de Freitas informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que já ouviu oito testemunhas, mas até agora ninguém foi preso e a motivação do crime ainda não foi descoberta, causando angústia na família de Crislaine.
“Nossa família praticamente parou ali. A gente fica indignado, porque a minha filha trabalhava honestamente, era uma pessoa correta, ética. Quem foi o mandante?”, disse a mãe da vítima, Maria Aparecida Boldrini Faé. O pai de Crislaine ainda está muito abalado e não teve condições de falar com a reportagem.
A esperança da família e de amigos é que os autores do crime sejam identificados e presos. O pedido por justiça foi espalhado por meio de outdoors em Teixeira de Freitas.
“Até hoje não vimos um posicionamento firme da Justiça. Eu sei que encontrar o mandante não vai trazer ela de volta, mas vai trazer um acalento para a família e para a classe veterinária”, disse a amiga Gabriela Gaburro, que também é médica veterinária.
Crislaine iria se casar em novembro deste ano. Ela nunca contou para a família ou o noivo se sofria ameaças de morte.
Procurada pela reportagem, a empresa Frigórifico Rio Doce S/A (Frisa) informou, por nota, que "desde o trágico acontecimento que vitimou a Sra. Crislaine Faé, não apenas prestou imediata solidariedade à família, como também está acompanhando as investigações, pois também deseja que os fatos sejam esclarecidos e os culpados sejam punidos".
SOBRE O CRIME
A médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi morta a tiros depois de ser perseguida por dois homens de motocicleta em Teixeira de Freitas, cidade do Sul da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil baiana, Crislaine pilotava uma motocicleta quando dois homens em outra motocicleta bateram contra a vítima, que caiu no chão. Em seguida, um dos suspeitos atirou contra a médica veterinária, que morreu no local. A médica veterinária estava saindo do trabalho, ainda de uniforme, quando foi baleada
Ela foi atingida por quatro tiros. Segundo o g1 da Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta Norte