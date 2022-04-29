Traficante mais procurado do ES liga para delegado durante operação em Vitória

Policiais civis encontraram esconderijo na casa do pai de traficante foragido no ES. Crédito: Polícia Civil

Policiais civis encontraram um esconderijo dentro da casa do pai do traficante Fernando Moraes Ferreira Pimenta, conhecido como "Marujo", no Bairro da Penha, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (29). Durante a operação, o próprio Marujo ligou por chamada de vídeo para uma tia e pediu para falar com o delegado Marcelo Cavalcanti, mas o policial não quis atendê-lo. Ele disse que o pai poderia passar mal devido à ação.

"A surpresa foi quando um policial me indagou quando estávamos fazendo a busca acerca do Marujo no telefone, uma chamada de vídeo pedindo para falar com o delegado responsável. Logicamente não falamos com ele, não temos nada a falar com ele. Marujo tem que prestar contas à Justiça!", afirmou o delegado.

A operação foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Duas pessoas foram presas. No entanto, Marujo, o alvo da operação, não estava no local.

"Marujo" é um dos criminosos mais procurados do Estado. Ele é o primeiro da lista dos foragidos de alta periculosidade, que foi divulgada pela Polícia Civil em janeiro deste ano. Segundo a instituição, ele é o líder de uma organização criminosa sediada no Bairro da Penha e que comanda o tráfico de drogas em outros pontos da Grande Vitória

Um vídeo mostra que o esconderijo ficava atrás de um guarda-roupas em um quarto da residência e dava acesso a um vão de aproximadamente 30 centímetros de largura, provavelmente usado por criminosos para fugir de buscas policiais. De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, o mandado permitia que a polícia fizesse até escavações na casa do pai de Marujo.

O suspeito está foragido há cerca de cinco anos e diversas operações foram realizadas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro para prendê-lo. Para encontrar o esconderijo, os policiais precisaram quebrar a parede. Além do mandado de busca e apreensão na casa do pai do traficante, foram cumpridos dois mandados de prisão na região.

Os dois presos na operação desta sexta são Diego do Nascimento Rosa, de 28 anos, e Jonathan de Oliveira Martins da Silva, de 26 anos. Contra Diego havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já Jonathan tinha um mandado de prisão em aberto pelos mesmos dois crimes e por organização criminosa.

Vulgarmente conhecido como Lobinho, o Jonathan também era um alvo da Operação Sicário . "Segundo as investigações, ele ocupava uma importante função no Primeiro Comando de Vitória (PCV), sendo um dos indivíduos que empunhava armas para garantir a segurança das bocas de fumo, bem como para dar ataques a facções rivais", explicou o delegado.